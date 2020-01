Gevelsberg. Benefizkonzert „Rock for Children“ ist mittlerweile zur größten finanziellen Säule des Kinder- und Jugendhospizes Emmaus in Gevelsberg geworden.

„Rock for Children“ bringt Alte Geer in Gevelsberg zum Beben

Die vierte Auflage von „Rock for Children“ in der Aula Alte Geer in Gevelsberg war auch in diesem Jahr ausverkauft. Auf dem Benefizkonzert spielten am Samstagabend die Gevelsberger Band „Stark“ und die „Local Friends 2020“ – ein Zusammenschluss von circa 20 heimischen Musikern. Nach einer einjährigen Pause traten die „Local Friends 2020“ wieder auf, um sich gemeinsam mit der Vorband „Stark“ in dem Dienst der guten Sache zu stellen. Wie in den Jahren zuvor war die Veranstaltung ein riesiger Erfolg.

Alle spielen ohne Gage

Beim Benefizkonzert „Rock for Children“ in der Aula Alte Geer zugunsten des Kinder- und Jugendhospiz Emmaus ist nicht nur die Stimmung auf der Bühne phänomenal, ... Foto: Marinko Prša / WP

Die vier Bands sorgten nicht nur dafür, dass der Boden des Konzertsaals bebte, sie traten in diesem Jahr unentgeltlich auf, um dem guten Zweck der Veranstaltung noch näher zu kommen. Das ambulante Kinder- und Jugendhospiz im ökumenischen Hospiz Emmaus in Gevelsberg darf sich auch in diesem Jahr über die stattliche Spende aus dem Konzert freuen. Gelder, die der von 23 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistete Arbeit der gemeinnützigen Einrichtung definitiv sinnvoll zu Gute kommen.

Das im Jahr 2015 ins Leben gerufene Kinder- und Jugendhospiz begleitet lebensbegrenzt erkrankte Kinder und Jugendliche in ihren Familien vom Zeitpunkt der Diagnose, bis über den Tod hinaus und bietet für Angehörige zudem auch Angebote zur Trauerbewältigung. Bereits im letzten Jahr war die Erweiterung der baulichen Gegebenheiten in Planung, da die Räumlichkeiten für den ambulanten Hospizdienst einfach nicht mehr ausreichten. Zu Beginn dieses Jahres haben die Aufbauarbeiten des Neubaus begonnen. „Mittlerweile ist das Konzert zur größten finanziellen Säule des Kinder- und Jugendhospizes geworden“, erklärt Michaela Pesenacker, Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizes im ökumenischen Hospiz Emmaus.

Zahlreiche Helfer und Sponsore

...sondern auch das Publikum geht voll mit und lässt sich von der Musik der Bandmitglieder mitreißen. Foto: Marinko Prša / WP

Ungefähr 60 Helferinnen und Helfer sorgten abseits der Bühne dafür, dass die Durchführung des Abends rund lief. Von der Garderobe, über die Getränkeausgabe, bis hin zu Reinigungskräften und Security wurde alles von ehrenamtlichen Helfern des „Rock for Children“-Teams bewerkstelligt. „Ohne diese enorme Unterstützung könnten wir dem Kinder- und Jugendhospiz keine so hohe Summe zu Gute kommen lassen“, erfreut sich Stefan Scherer, Mitorganisator des Konzertes. Auch Sanitäter des Ortsvereins Gevelsberg vom Deutschen Roten Kreuz und Mitarbeiter der Feuerwehr Gevelsberg Unterstützten die Veranstaltung in Form ihrer Mithilfe.

„Mittlerweile ist Rock for Children eine absolute Institution in Gevelsberg geworden. Man kennt den Namen und man geht hin“, betonte Moderator Jan Schulte (WDR) zur Begrüßung gegenüber dem Publikum. Den Auftakt lieferte die Band „Stark“. Mit Classic-Rock-Hits aus den 70er Jahren, wie „Sweet Home Alabama“ von Lynyrd Skynyrd oder „Caroline“ von Status Quo, bis hin zu „Lern to Fly“ von den Foo Fighters aus den 90er Jahren wurde der Abend in Fahrt gebracht.

Benefizkonzert Rock for Children in der Aula Alte Geer Foto: Marinko Prša / WP

Die „Local Friends 2020“ spielten nach einer einjährigen Pause ebenfalls wieder auf dem Benefizkonzert. Das besondere an der Gruppe ist die verdächtig hohe Mitgliederzahl – die Gruppe besteht aus circa 20 heimischen Musikern. „Wir spielen nicht zwei Songs am Stück, ohne die Besetzung zu wechseln“, erklärte Bandmitglied Stefan Scherer. Nicht zu unterschätzen sei hierbei der enorme Aufwand in der Vorbereitungsphase. „Ich denke es ist klar, dass man lange nach einem Termin suchen muss, um 20 Personen mit Familie, Haus und Job gleichzeitig in einen Proberaum zu bekommen“, so der Gevelsberger Musiker weiter. Die Gruppe konnte das Publikum mit Rock-Hits von Bon Jovi und Nirvana, über Radiohead und Metallica, bis hin zu den Toten Hosen und AC/DC begeistern. Die Stimmung war ausgelassen, die Menge tanzte und die Band lieferte ab.

Besonders zur Geltung kam die prachtvolle Bühne von Stefan Juchert, der die Veranstaltung mit seiner Firma Light-Line unterstützte. Das volle Programm mit Nebel, Live-Video-Bühnenwand und Funkenregen hielt das Publikum auf Betriebstemperatur.

Hospiz informiert vor Ort

Moderator Jan Schulte (rechts) holt zwischen den beiden Bandauftritten das Hospiz-Team auf die Bühne und stellte einige Fragen zu der herausfordernden Arbeit. Foto: Marinko Prša / WP

Selbstverständlich war auch das Kinder- und Jugendhospiz Emmaus bei „Rock for Children“ präsent. Direkt am Eingang standen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Infostand für ein Gespräch zur Verfügung. Moderator Jan Schulte holte zwischen den beiden Bandauftritten das Team auf die Bühne und stellte einige Fragen zu der herausfordernden Arbeit. Das Publikum konnte einige Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit gewinnen und applaudierte immer wieder. Michaela Pesenacker sprach den Organisatoren und Helfern im Namen des gesamten Teams „ein wahnsinniges Dankeschön für diese enorme Unterstützung“ aus.

Ursprünglich ein harmloser Einfall

Der Dank der Organisatoren der Benefizveranstaltung gilt auch den rund 60 ehrenamtlichen Helfern. Foto: Marinko Prša / WP

Der Ausgangspunkt der gemeinnützigen Veranstaltung ist nicht sonderlich komplex, sondern eher simpel. Ursprünglich feierte die Band „Proscription“ ihr 20-jähriges Jubiläum und die Band „Cold Friday“ ihr 30-Jähriges. Aus diesem Anlass planten die Gevelsberger Musikgruppen ein kleines gemeinnütziges Konzert. Angedacht war zuerst ein kleiner „Kneipengig“. Schnell wurde aber klar, dass eine kleine Gaststätte aufgrund der hohen Nachfrage nicht ausreiche. So füllt sich seitdem die Aula Alte Geer - organisiert von den Mitgliedern dieser zwei Bands - zum guten Zweck unter dem Namen „Rock for Children“.

Die Mitglieder dieser Bands spielten auch am Samstagabend bei den „Local Friends 2020“ mit. Allein im ersten Jahr trug das Konzert eine Summe von 5.555 Euro zusammen. Nach dem dritten Konzert steuert „Rock for Children“ mittlerweile schon auf die 30.000-Euro-Spendenmarke zu.

Helfer sind beim Kinder- und Jugendhospiz willkommen

Das Kinder- und Jugendhospiz freut sich jederzeit über ehrenamtliche Verstärkung. Jeden, den die Beweggründe dieser gemeinnützigen Arbeit näher interessieren, heißt das Team herzlich willkommen. Bei Interesse oder persönlichen Anfragen steht das Hospizbüro, Hagener Straße 339, Gevelsberg, 02332/ 61021 zur Verfügung. Die E-Mail-Adresse lautet: info@hospiz-emmaus.de

Der Verein freut sich auch über Unterstützung durch Spenden. Kontodaten: Ökumenisches Hospiz Emmaus e.V. IBAN: DE59 4545 0050 0000 0197 03, BIC: WELADED1GEV (Sparkasse Gevelsberg).