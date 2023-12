Beim letzten Benefizkonzert „Rock for Children“ in der Aula Alte Geer war die Stimmung großartig. Nun findet die Veranstaltung erstmals wieder statt.

Benefiz „Rock for Children“ in Gevelsberg – hier gibt es Tickets

Gevelsberg Jeder Cent des Benefizkonzerts „Rock for Children“ geht an das Kinderhospiz. Drei Bands werden für eine erstklassige Party sorgen.

Wer auf harte Rockmusik steht und noch kein Weihnachtsgeschenk hat, der dürfte an „Rock for Children“ nicht vorbeikommen. Nach drei Jahren Corona-Pause wird das größte Gevelsberger Benefizkonzert am Samstag, 13. Januar, wieder auferstehen und zum fünften Mal eine Rock-Party bieten, die von zart bis hart alle Geschmäcker der handgemachten Musik bedient.

Die Organisatoren – einige heimische Musikerinnen und Musiker sowie deren Familien – haben aus den ersten vier Veranstaltungen knapp 42.000 Euro an das ambulante Kinder- und Jugendhospiz gespendet, das für die Städte Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm, Breckerfeld und den Sprockhöveler Ortsteil Haßlinghausen zuständig ist. Zuletzt übergaben sie im Jahr 2020 die Summe von 15.000 Euro. Ihr Ziel ist es, auch mit dem Neustart dafür zu sorgen, dass möglichst viel Geld für diese wertvolle Arbeit für Kinder, die wissen, dass sie nie erwachsen werden oder um einen geliebten Menschen trauern, zusammenkommt. Denn: Vor allem die Trauergruppen sind ausschließlich über Spenden finanziert. „Diese großen Spenden haben den Familien so viel ermöglicht und sind auch für die Zukunft unglaublich wichtig“, sagt Mónica Alvarez González, Geschäftsführerin des ambulanten Hospiz Emmaus und Koordinatorin für das Kinder- und Jugendhospiz zu dem Engagement der Rockmusiker.

Dafür haben die Rock-for-Children-Organisatoren ein dickes Paket geschnürt, das einen traumhaften Abend verspricht, durch den erneut der Gevelsberger WDR-Moderator Jan Schulte führt. Alle Bands verzichten zugunsten der guten Sache komplett auf ihre Gage und den Anfang machen „Open Mind“ – eine ganz besondere Band. Ihre Mitglieder sind beim Berufsbildungswerk der Evangelischen Stiftung Volmarstein und körperlich behindert oder haben eine Autismus-Spektrum-Störung. Das heißt aber nicht, dass sie nicht rocken können. Sie freuen sich schon riesig auf den Auftritt vor mehreren hundert Menschen.

Als zweite Band werden alte Bekannte auf die Bühne klettern: Die heimischen Coverrocker „Stark“ haben bereits bei der 2020er Rock-for-Children-Ausgabe den Saal zum Kochen gebracht. Von David Bowie bis Billy Idol und von Queen bis Westernhagen reicht ihr Repertoire. Zum Schluss haben die „Local Friends“ ein Set angerichtet, das die Herzen aller Rock- und Metal-Fans höher schlagen lässt: Guns n‘Roses, Metallica, AC/DC, Nirvana, die Toten Hosen und Rage Against the Machine sind nur ein paar der Bands, deren Songs durch die Aula donnern werden. Bei fast jedem Song wechseln die Musiker, auf der Bühne passiert richtig etwas und beste Stimmung ist garantiert. Ebenso werden Licht, Sound und Show wieder Maßstäbe für Veranstaltungen dieser Größe setzen, denn Stefan Juchert wird mit seiner Gevelsberger Firma Lightline richtig auffahren inklusive riesiger Video-Wand.

Die „Local Friends“ werden als Top-Act beim „Rock for Children“ spielen. Foto: Marinko Prša / WP

Dazu gibt es selbstverständlich mehr als ausreichend Essen und Getränke, das Kinder- und Jugendhospiz wird sich vorstellen und für seine Arbeit werben – und alle hoffen darauf, dass die Neuauflage an die vergangenen Erfolge anknüpfen wird. Zuletzt war das Konzert im Vorverkauf bereits komplett ausverkauft.

Karten gibt es ab sofort zum Preis von 17 Euro bei Intersport Reschop, Mittelstraße 15, Gevelsberg; Getränke Rehfeld, Hagener Straße 211, Gevelsberg und in der Gaststätte KOMMA, Mittelstraße 82, Gevelsberg. Sollte die Abendkasse noch öffnen, kostet die Eintrittkarte dort 19 Euro.

Sollte sich jemand als Spender oder Sponsor für die Veranstaltung engagieren wollen, meldet er sich am besten und einfachsten per E-Mail unter rockforchildren@gmx.de und erhält sämtliche Infos zu den Möglichkeiten und den Spendenquittungen.

