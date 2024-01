Rock for Children: Schnell noch Eintrittskarten sichern

Gevelsberg Vor dem eigentlichen Benefizkonzert für das Kinderhospiz versteigern die Veranstalter ein Schlagzeugbecken voll seltener Autogramme.

Wer im weiten Umkreis Konzerte besucht, der hat mit absoluter Sicherheit auch schon einmal den Gevelsberger Christian Thomas gesehen. Der Hobbyfotograf ist vor allem im Folk-Rock-Bereich mit seiner Kamera Stammgast vor den Bühnen und schießt Bilder, die höchsten professionellen Ansprüchen genügen. Seinen Kontakten ist es zu verdanken, dass ein ganz besonderes Stück aktuell zu Gunsten des Kinder- und Jugendhospizes versteigert wird: ein Schlagzeugbecken voller Autogramme, die es sonst kaum gibt.

Das ganze begann mit einem kaputten Becken. „Das war gerissen, und irgendwie sind wir dann auf die Idee gekommen, es mit Autogrammen lokaler und bekannter Bands zu füllen“, erzählt Schlagzeuger Peter Gromm, einer der Organisatoren des Benefizkonzerts Rock for Children, das am kommenden Samstag, 13. Januar, ab 18 Uhr in der Aula Alte Geer in Gevelsberg stattfindet. „Ich habe das Becken über Monate von einem Konzert zum nächsten geschleppt und einfach gefragt, ob die Musiker uns unterstützen“, erzählt Christian Thomas.

Kein einziger hat sich geweigert. Samt und sonders gab es begeisterte Rückmeldungen, wenn sie gehört haben, dass das Becken für das Kinder- und Jugendhospiz versteigert werden soll. Bekannte Bands wie Fiddler‘s Green, Versengold, Saltatio Mortis haben sich darauf ebenso verewigt wie Szenegrößen, die sich mittlerweile aufgelöst haben: Forgotten North, Ghosttown Company und Knasterbart. Mittlerweile ist das Becken in Acryl gefasst und beidseitig signiert, wird aktuell bei Ebay versteigert. Wer „Schlagzeugbecken mit Autogrammen“ in die Suchmaske eingibt, wird schnell fündig und kann mitbieten.

Wer das Becken ersteigert, bekommt zudem einen Hochglanz-Bildband mit 200 Konzertfotografien auf mehr als 50 Seiten im Format 30 mal 30 Zentimeter. Übergeben wird bei Rock for Children.

Auf dem Rockkonzert, das erneut viele tausend Euro für das ambulante Kinder- und Jugendhospiz im Emmaus für den südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis einbringen soll, werden drei Bands für mächtig Stimmung in der Halle sorgen: Open Mind, Stark und die Local Friends werden am Wochenende aufspielen und noch gibt es einige Karten, wobei nicht sicher ist, dass die Abendkasse noch öffnet.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Ticket im Vorverkauf zum Preis von 17 Euro holen bei Intersport Reschop, Mittelstraße 15, Gevelsberg; Getränke Rehfeld, Hagener Straße 211, Gevelsberg, und in der Gaststätte KOMMA, Mittelstraße 82, Gevelsberg. Sollte die Abendkasse noch öffnen, kostet die Eintrittkarte dort 19 Euro.

WDR-Moderator Jan Schulte wird durch den Abend führen, für Essen und Getränke ist gesorgt, das Hospiz stellt sich und seine Arbeit vor und alles ist bereitet für eine grandiose Party für den guten Zweck. Denn der komplette Erlös - inklusive des Geldes aus der Versteigerung des Beckens - fließt direkt an das Kinder- und Jugendhospiz.

