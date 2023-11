Schwelm Nach zwei Jahren lädt die Band „6pack“ wieder zum Weihnachtskonzert in Schwelm. Wir verlosen Freitickets. Hier alle Infos dazu.

Die Schwelmer Rock‘n‘Roll-Band „6pack“ feiert in diesem Jahr wieder mit Fans und Freunden ihr alljährliches Weihnachtskonzert - und zwar in voller Besetzung. Am 23. Dezember heißt es ab 20 Uhr im Kolpinghaus Schwelm,

August-Bendler-Straße 17: Rocken und Tanzen bis in den Morgen des Heiligen Abends hinein.

Wer noch nie ein Konzert der achtköpfigen Schwelmer Band besucht hat, darf sich auf eine stilecht kostümierte Truppe mit viel Herz für den Rock‘n‘Roll freuen – mit zwei Saxofonen, E- und Kontrabass, E-Gitarre, Drums, Piano und mehrstimmigem Gesang. Liebhaber der Musik der 50er- und 60er- Jahre werden auf ihre Kosten kommen, wenn Evergreens von Elvis bis Wanda Jackson erklingen. Aber auch „neue“ Oldies werden dabei sein. Die weihnachtliche Stimmung greift die Band ebenfalls musikalisch auf und stimmt auf die Feiertage ein. In der Kneipe und im hinteren Bereich des Saals werden Sitzgelegenheiten zur Verfügung stehen. Für Essen und Getränke sorgt Alex mit ihrem Team vom Kolpinghaus. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Der Eintritt zum Weihnachtskonzert kostet für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 18 Euro. Kinderkarten kosten 10 Euro. Der Vorverkauf startet am 20. November, es wird aber darauf hingewiesen, dass das Konzert beim letzten Mal bereits zwei Wochen vor Weihnachten ausverkauft war. Die Schwelmer Vorverkaufsstellen: Raidt’s (Berliner Straße 56), Köndgen (Hauptstraße 54-56) und Headline (Bahnhofsstraße 23).

Wir verlosen 3 x 2 Tickets Wir verlosen unter unseren Lesern 3 x 2 Tickets für das Weihnachtskonzert von 6pack am 23. Dezember. Das Gewinnspiel ist online unter www.wp.de/6pack abrufbar, Teilnahmeschluss ist der 21. November. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt, die Tickets am Veranstaltungsabend im Kolpinghaus Schwelm namentlich hinterlegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm