Rollerfahrer flieht auf Drogen vor Polizei in Gevelsberg

Gevelsberg. Auf einem abgemeldeten Roller, ohne Führerschein und auf Drogen flieht ein 23-Jähriger in Gevelsberg vor der Polizei. Weit kommt er nicht...

Ein 23-jähriger Dortmunder ist am Dienstag mit einem 20-jährigen Beifahrer (ebenfalls aus Dortmund) auf einem Motorroller gegen 15.05 Uhr auf der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg unterwegs gewesen. Wegen seiner auffälligen Fahrweise sollte er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 23-Jährige missachtete aber die gegebenen Anhaltezeichen und nahm Reißaus. Hierbei fuhr er über mehrere rote Ampeln. Die Polizisten konnten den Roller wenige Minuten später im Bereich Sprockhövel einbremsen, anhalten und überprüfen. Der Fahrzeugführer und sein Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens und weil der Rollerfahrer vergleichsweise langsam gefahren ist, kam es zu keiner Zeit zu gefährlichen Situationen und niemand wurde verletzt.

Es zeigte sich, dass der abgemeldete Motorroller ohne das Einverständnis des Halters geführt wurde. Der Fahrzeugführer war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und führte das Fahrzeug unter Einfluss Drogen. Es wurde daher eine Blutprobe angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Fahrer und Beifahrer wurden vorläufig festgenommen, mussten sich erklären, der Roller wurde sichergestellt.

In der jüngeren Vergangenheit ist es laut Polizei immer wieder zu Fällen gekommen, in denen Roller oder auch Motorräder geknackt und ohne das Wissen der Besitzer gefahren wurden. Im Raum Schwelm geht die Kreispolizeibehörde von einer Gruppe an Personen aus, die diese Fahrzeuge aus Spaß knackt, fährt und dann irgendwo wieder abstellt.

