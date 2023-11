Rotary-Club macht’s möglich: Haus Ennepetal wird Kino

Ennepetal. Haus Ennepetal wird zum Kino. Möglich macht’s Rotary Gevelsberg. Am Sonntag findet dort die Filmmatinée statt. Hier alle Infos.

Zum bereits zehnten Mal lädt der Rotary Club Gevelsberg für Sonntag, 5. November, ab 10 Uhr zu einer Filmvorführung in den Saal des Hauses Ennepetal ein. Das Besonde­re: Es wird kein Eintritt verlangt! Aber natürlich freut sich der Club über jede Spende. Die volle Summe dieser Spenden kommt, wie jedes Jahr, dem ­ZwergEN-Projekt des Clubs zugute.

Mit dem ZwergEN-Projekt fördert Rotary Gevelsberg bereits seit 2004 die sprachliche Früherziehung zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Hierzu beschäftigt der Club auf eigene Kosten zwei Erzieherinnen in Teilzeit, die regelmäßig verschiedene Kindertagesstätten und Kindergärten in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal besuchen.

„Die individuelle Frühförderung in Kindergarten und Grundschule muss deutlich verbessert werden. Dabei ist die Sprachförderung von Migrantenkindern besonders wichtig“, meint die aktuelle Präsidentin des Clubs, Dr. Monika Steinrücke und verweist auf die Wichtigkeit dieses Projekts.

Genau hier setzt Rotary Gevelsberg an mit Taten statt Worten. Entscheidend ist, dass sich die Erzieherinnen bereits auf die Kleinsten, die sogenannten „Zwerge“ in der Altersgruppe drei bis vier Jahre konzentrieren. Oft kommen diese Kinder ohne ausreichende Verständigungsmöglichkeiten neu in die Gruppen und sollten dort möglichst schnell integriert werden. Auch anfänglich sprachverweigernde – also sozialängstliche – Kinder haben erfreuliche Weiterentwicklungen gemacht und damit ihre Voraussetzungen für weiteres Lernen (sprachlich, kognitiv und emotional) signifikant verbessert.

Zur Finanzierung des Projektes werden verschiedenste interne Veranstaltungen organisiert. Nunmehr soll die aktuelle Film-Matinée dazu dienen, dieses sinnvolle Projekt fortführen zu können. In den Vorjahren hatte die Film-Matinée zunächst im Kino in Schwelm und dann in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums in Ennepetal stattgefunden.

„Da die Nachfrage und auch die Spendenbereitschaft jedes Jahr größer wurde, wagen wir uns dieses Jahr in das Haus Ennepetal!“ erklärt Karl Raab, ehemaliger Lehrer des Reichenbach-Gymnasiums und Vater der Veranstaltung.

Deshalb lädt Rotary Gevelsberg dieses Jahr erstmalig in den Mehrzweck-Saal des Hauses Ennepetal ein. Vor dem Film wird es ab 10 Uhr einen Sekt-Empfang geben, verbunden mit kleinen kulinarischen Häppchen. Gäste sind herzlich willkommen. Gezeigt wird der US-amerikanische Fernsehfilm „Temple Grandin“, deutscher Titel: „Du gehst nicht allein.“

