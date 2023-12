Rudi und Irene Brüssow: Das Geheimnis von 65 Ehejahren

Gevelsberg Die Gevelsberger Rudi und Irene Brüssow feiern Eiserne Hochzeit und sind auch nach 65 Jahren noch ein tolles Team. Das ist der Grund.

In Schwelm lernten sie sich 1952 kennen, am Dienstag feierten die Gevelsberger Eheleute Irene und Rudi Brüssow ihre eiserne Hochzeit.

Sowohl Rudi als auch Irene kam in den Nachkriegsjahren nach Schwelm – Rudi 1950 als Kind mit seiner Mutter und Irene als Teenager im Jahr 1952, wo sie gleich an ihrem ersten Abend über eine Bekannte Rudi kennenlernte. Der war sofort Feuer und Flamme , doch Irene zögerte anfänglich. Rudi blieb hartnäckig und konnte Irene schließlich für sich gewinnen. Am 5. Dezember 1958 wurde geheiratet. Der Hochzeitstag ist zugleich Rudis Geburtstag – damit er ihn nicht vergessen kann. Mit vielen gemeinsamen Aktivitäten halten die Eheleute Brüssow sich auch heute noch fit. Irene und Rudi sind durch und durch Familienmenschen: Ihr Sohn, ihre Schwiegertochter und die beiden Enkel sind das Wichtigste.

Rudi Brüssow wurde am 5. Dezember 1934 in Stettin-Stolzenhagen geboren. Der gelernte Maler machte später eine Umschulung im Feuerwehr- und Rettungsdienst. Aufgrund seines großen ehrenamtlichen Engagements (DRK, Nachbarschaft Ossenkamp, GSWS, diverse Vereine, Sportabzeichenabnehmer) ist der Gevelsbergr „stadtbekannt“. Irene Brüssow, geboren am 25. Oktober 1936 in Leipzig, ist gelernte Friseurin, später Hausfrau und Mutter. Die Eheleute ergänzen sich, meistern ihren Alltag noch ganz allein, sind durch Höhen Tiefen gegangen und haben auch einen traurigen Schicksalsschlag gemeinsam bewältigt. Das gegebene Versprechen „Bis dass der Tod uns scheidet“ wird gelebt. Irene und Rudi Brüssow sind genügsame Menschen, die zufrieden mit sich und ihrem Leben sind. Gemeinsame Zeit ist für beide das kostbarste Gut. Ihr Leben lang haben sie ihren Verdienst in Familie und Urlaube investiert.

Ihren besonderen Ehrentag haben sie diesmal im verschneiten Winterberg verbracht.

