EN-Südkreis: Kein Corona-Einsatz für Polizei an Weihnachten

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal Keinen Einsatz aufgrund von Verstößen gegen Corona-Regeln verzeichnete die Polizei an Weihnachten in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Weitestgehend ruhig verliefen die Weihnachtstage für Polizei und Feuerwehr in den Städten des Ennepe-Ruhr-Südkreises. Es habe in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal nicht einen Einsatz aufgrund von Verstößen gegen die für die Festtage geltenden Corona-Schutzmaßnahmen gegeben, teilte die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Anfrage mit.

Berichtenswerte Ereignisse meldete die Polizei nur aus Gevelsberg. Dort stießen an Heiligabend nach einem Wendemanöver auf der Eichholzstraße zwei Pkw zusammen. Drei Personen wurden leicht verletzt. Und an der Weststraße setzten am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages drei unbekannte Täter mit Pyrotechnik einen Papiercontainer in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Einen größeren Einsatz hatte die Feuerwehr Ennepetal am Vormittag des ersten Weihnachtstages. In einer Wohnung an der Peddenöder Straße im Ortsteil Rüggeberg hatte ein Adventskranz Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Wohnzimmertisch und eine Sitzgarnitur über. Der Bewohner der Wohnung hatte den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen können, sich dabei aber eine Rauchvergiftung und Verbrennungen an den Händen und im Gesicht zugezogen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein geeignetes Krankenhaus geflogen werden. Weitere Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst begutachtet, die Einlieferung in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich.