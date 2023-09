Ruhrstraße Schwelm: Keine Chance mehr für störende Lkw

Schwelm. Lkw-Verkehr hat Anwohnern der Ruhrstraße zu schaffen gemacht. Jetzt verkündet die Stadt eine Lösung, wie das Problem endgültig behoben wird.

Im Februar dieses Jahres traf sich eine Gruppe von Anwohnern der Ruhrstraße in Schwelm erneut mit Bürgermeister Stephan Langhard und Rebekka Lüder vom Ordnungsamt (Fachbereich Bürgerservice/Feuerwehr), um auf Probleme mit dem Verkehr aufmerksam zu machen, die auch daher rühren, dass diese Straße zum großen Teil durch ein Gewerbegebiet führt. Das hat Formen von verkehrlichem Verhalten zur Folge, das Anliegern und Anwohnern zu schaffen macht.

Als das größte Probleme bezeichneten sie „ortsfremde“ Lkw, die die Straße allein als Parkmöglichkeit nutzen und nicht nur zusätzlichen Lärm verursachen, sondern auch Zufahrten versperren.

Anwohner und Stadt verständigten sich damals auf mehrere Maßnahmen, die während einer Testphase engmaschig kontrolliert wurden. „Wir wollen so zunächst ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eine neue Regelung gilt, die dann auch konsequent zur Verdrängung der parkenden Lkw führen wird“, gab der Bürgermeister seiner Überzeugung Ausdruck, dass diese Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen würden.

Die Testphase ist nun beendet und in einem weiteren Ortsgespräch bestätigten die Anwohner laut Stadtverwaltung die Wirksamkeit der eingeleiteten Schritte, sodass man von einem gelungenen Austausch zwischen Anwohnern und Stadtverwaltung sprechen kann, wie es aus dem Rathaus hieß: Wo während der Probephase mobile Schilder zum Einsatz kamen, werden die entsprechenden Schilder jetzt fest montiert. In der Ruhrstraße gilt auf dem Parkstreifen zwischen Talstraße und Metzer Straße das Parken von längstens einer Stunde künftig nur noch für Pkw. Im Wohnbereich der Ruhrstraße gilt zwischen den Hausnummern 31 bis 41 an Wochenenden und Feiertagen für Lkw ein absolutes Halteverbot. Darüber hinaus wird ab Hausnummer 38 beidseitig ein Halteverbot an den Einfahrten zu den Gewerbebetrieben eingerichtet.

