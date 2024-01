Rum-Tasting in Gevelsberg: Eine eigene Genusswelt schmecken

Gevelsberg Reinschnuppern und Austesten: Dieses Rum-Tasting in Gevelsberg bietet Kennern und Neulingen Eindrücke einer eigenen Genusswelt.

Mit sechs Rumsorten trumpfen die Veranstalter des ersten „Rum-Tastings“ vom Verschönerungsvereins am Freitag, den 26. Januar, ab 19 Uhr auf. „Es werden ein paar Novizen dabei sein, die gut zum Austesten und Schnuppern sind“, verrät Falk Ramme, der zum Team des Verschönerungsvereins Gevelsberg e.V., an der Elberfelder Str 39, gehört. Damit bietet die Veranstaltung neben Rumliebhabern auch Neulingen einen geeigneten Einstieg in die Genusswelt der Spirituosen.

2019 fand aufgrund von Corona das letzte Tasting mit einer Whiskyverkostung in der „Kornbrennerei“ des Verschönerungsvereins statt. Zuvor boten die Vereinsmitarbeiter Cocktail- und Feuerzangenbowle-Events an, die sehr gut angenommen wurden. Erstmals in 2024 will der Verschönerungsverein auch ein Bier-Tasting anbieten, „dafür steht allerdings noch kein Termin“, verkündet Vorsitzender Tim Leweringhaus.

Abgesehen davon sind für 2024 folgende Veranstaltungen geplant: Neben dem allerersten Bier-Tasting organisiert der Verschönerungsverein im September den großen „Familientag“ am „Neuen Forsthaus“ sowie das „Kastaniensammeln“ im Winter, um Futter für das Damwild und die Mufflons im vereinseigenen Gehege zu sammeln.

Direkt über der „Kornbrennerei“ befindet sich das Standesamt, weshalb die Stadt auch gerne für Ambientetrauungen auf die Location zurückgreife, erklärt Falk Ramme, der ebenfalls Leiter der Feuerwehr in Gevelsberg ist. Durch das Anmieten der Stadt erhalte der Verschönerungsverein Geld, wie auch durch Spenden und die selbst organisierten Vereinsveranstaltungen.

„Jeder, der uns im Verschönerungsverein unterstützen möchte, ist herzlich willkommen“, betont Falk Ramme. „Wir möchten die ,Kornbrennerei´ bekannter machen und besonders viele junge Menschen ab 18 Jahren mit den Tastings anlocken, damit der Verein wächst.“

Tickets kosten 39 Euro, inklusive Begrüßungscocktail und karibischem Fingerfood. Anschließend folgt der Ausschank des Gevelsberger „Norsch Bräu“-Biers sowie von Cocktails.

