Runder Tisch EN: Befragung zum Thema Gewalt gegen Frauen

Ennepetal. Um zu erfahren, wie die Bevölkerung die Situation vor Ort einschätzt, führt der Runde Tisch EN gegen Gewalt gegen Frauen eine Befragung durch.

„Das Thema Gewalt gegen Frauen hat gerade in der Pandemie an Brisanz gewonnen“, sind sich die Fachkräfte am Runden Tisch EN gegen Gewalt an Frauen und Häusliche Gewalt einig. Die Beratungsanfragen nehmen zu, die Schutzhäuser sind mehr als ausgelastet und die Formen der Gewalt haben zugenommen.

Beleidigungen, Nachstellen, das Handy der Partnerin kontrollieren, sexualisierte und körperliche Gewalt, Bedrohungen und schlimmste Diffamierungen im Netz bis hin zum Mord - Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter und hat im digitalen Zeitalter eine zusätzliche Dimension bekommen. Umso wichtiger, dass Fachkräfte und Zivilgesellschaft überall dort, wo es möglich ist, Gewalt an Frauen gemeinsam bekämpfen.

Aktion geht bis 15. Oktober

Wie die Bevölkerung die Situation vor Ort einschätzt, hierzu möchten die Fachleute in einem ersten Schritt Bürgerinnen und Bürgern befragen: Haben sie in ihrem Umfeld schon mal Gewalt erlebt? Sind die Beratungs- und Hilfsangebote für gewaltbelastete Frauen und ihre Kinder bekannt? Reichen die Unterstützungsangebote aus und was könnte noch verbessert werden, damit sich Frauen und ihre Kinder sicher im EnnepeRuhr-Kreis bewegen können?

Einen Monat lang, vom 15. September bis zum 15. Oktober sind alle Interessierten eingeladen, sich an der Befragung online oder bei Aktionen vor Ort zu beteiligen. „Alle, die mitmachen, sind wichtig. Sie machen Bedarfe sichtbar und tragen damit zur Verbesserung der Situation von Frauen und Kindern in jeder einzelnen Kommune und im gesamten Kreisgebiet bei“, wirbt Bürgermeisterin Imke Heymann für eine breite Beteiligung.

Der Fragebogen beinhaltet zehn Fragen zum Thema Gewalt gegen Frauen und ist in fünf Minuten beantwortet. „Darüber hinaus sind die Fragebögen an der Rathaus-Information, im Bürgerbüro, in der Stadtbücherei, im Mehrgenerationenhaus und in der AMICA-Fuchsapotheke in der Innenstadt erhältlich“, so die städtische Gleichstellungsbeauftragte Nina Däumig

Den Link zu der Befragung finden Ennepetalerinnen und Ennepetaler auf der städtischen Webseite www.ennepetal.de und auf www.gesine-intervention.de.

