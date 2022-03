RVR: Ennepetals Wälder von Orkan-Stürmen besonders betroffen

Ein umgestürzter Baum in Ennepetal. Laut RVR haben die Orkanstürme im Februar in den Waldgebieten der Klutertstadt besonders hart zugeschlagen

Ennepetal. Die Orkanstürme in Februar haben in Ennepetal mit die größen Waldschäden angerichtet. Das geht aus der Schadensbilanz des RVR hervor.

Laut Regionalverband Ruhr (RVR) gehören die Waldbestände in Ennepetal zu den am meisten von den Orkanstürmen in Februar betroffenen Bereichen im Verbandsgebiet Das teilte der RVR nach Auswertung der Schadensbilanzen am Freitag mit.

Nach ersten Einschätzungen von RVR Ruhr Grün haben die Februarstürme und Orkane Xandra, Ylenia, Zeynep und Antonia keine großflächigen Schäden in den Wäldern des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hinterlassen. Im Vergleich zum Orkan Friederike in 2018 sind die Schäden deutlich geringer ausgefallen. Vorwiegend wurden einzelne Bäume bzw. kleinere Gruppen umgeworfen. Betroffen waren insbesondere Laubholz sowie Kiefern und Lärchen. Die größten Folgen sind in den Waldgebieten in Bergkamen, Hagen und in Ennepetal zu verzeichnen.

Auch wenn bereits viele Waldstücke kontrolliert und akute Gefahren beseitigt wurden, gibt es verbandsweit noch einzelne nicht gesicherte Bereiche. Daher bittet RVR Ruhr Grün, bei Waldbesuchen weiterhin vorsichtig und aufmerksam zu sein.

