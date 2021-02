Schule Save up Schwelm: Schülerfirma unterstützt lokalen Handel

Schwelm. Mit Gutscheinen sparen: Schüler des Märkischen Gymnasiums Schwelm haben eine Firma gegründet.

Jedes Jahr fragt man sich aufs Neue, mit welcher klugen Geschäftsidee sich Schüler des Märkischen Gymnasiums Schwelm wohl wieder am Junior-Projekt des Institutes der Deutschen Wirtschaft beteiligen werden, indem sie für die Dauer eines Schuljahres eine Firma gründen.

Nach den Worten von Gabriele Czarnetzki, Lehrerin am MGS, müssen die Jugendlichen dabei von der Idee bis zur Werbung, dem Marketing, dem Vertrieb und den Finanzen alle Arbeitsbereiche selbstständig abdecken und somit Grundprinzipien unternehmerischen Handelns erproben. In der Vergangenheit haben die Schülerunternehmer erfolgreich – und zum Teil auf Wettbewerben ausgezeichnet - schmucke Vogelhäuschen, Klappstühle, Lampenschirme und Kaffee-Abonnements auf den lokalen Markt gebracht.

In diesem Jahr bieten sie der interessierten Öffentlichkeit unter dem Thema „Save up Schwelm“ ein Gutscheinheft für Schwelm an, das ab sofort erworben werden kann.„Die Schülerinnen und Schüler beweisen mit diesem Geschäftsmodell, dass sie sensibel auf die coronabedingt schwierige Zeit reagieren. Sie haben ein Produkt entwickelt, das auch und gerade dem Schwelmer Einzelhandel zugutekommt. Ich sehe das sehr positiv“, lobt Schwelms Bürgermeister Stephan Langhard die Schüler für ihr besonderes Engagement. Natürlich werde er auch persönlich Gutscheinhefte erwerben, um der „neuen Schwelmer Firma“ Rückenwind zu geben.

Das Layout des Heftes ist von den Jung-Unternehmern selbst erstellt und gezeichnet worden. Die Gymnasiastin Magalie Bansemir erläutert die Geschäftsidee: „Das Gutscheinheft kostet 12 Euro und enthält einundzwanzig Gutscheine von verschiedenen Geschäften aus Schwelm. Es sind sehr vielseitige Angebote dabei und es findet sicherlich jeder ein Geschäft oder ein Angebot, das ihm oder ihr gefällt. Mit dem Heft wollen wir die lokalen Geschäfte und somit auch die Stadt in dieser schwierigen Zeit und auch darüber hinaus unterstützen, indem wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine gute Gelegenheit zum Sparen ermöglichen und den Geschäften dabei helfen, Kunden zu gewinnen. Alle Gutscheine des Heftes sind bis zum 31. Juli 2021 gültig“.

Diese Geschäfte machen mit

Das sind die teilnehmenden Geschäfte: Devrans, Mensa Italia,Rabenschwarz, Gebrüder Voswinkel, Mü Women, el gecco, Fleur, AtelierSieben, Bewegt Lernen Claudia Diefenbach, Da Pino, Das Schulhaus Hotel und die Turnhalle, E-Bike-Training, Forever Fit Claudia Diefenbach, Klangheilraum, MiraMare, Metzgerei Böttger, Kit´s Kinderausrüstung, Miceli Store, Fleischerei Ranft, Istanbul Grill und Caruso.

Magalie Bansemir: „Die Hefte sind bei einigen mitwirkenden Geschäften und auch über unsere Website zu erwerben.“ Die Schülerfirma ist auch erreichbar über die E-Mail-Adresse saveupschwelm@mail.de, auf der Website www.save-upschwelm.jimdosite.com, über Instagram (save.up.schwelm) und Facebook (Save Up Schwelm). Außerdem bringen die Schüler unter Beachtung der Corona-Maßnahmen das Gutscheinheft auch persönlich vorbei.

Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Schülerunternehmen „Save up Schwelm“ gegründet: Moritz Faust, Anna Wiesbrock (Vorstand); Leonie Bangert, Magalie Bansemir, Stanley Beller, Joe Erdtmann, Jakob Hahne, Maike Haumann, Nele Hübers, Defne Keskin, Elias Papadopoulos, Evelyn Schmidt und Lucas Timmerbeul (Marketing/Produktion); Julia Lohbeck, Darika Orn Ly und Ranya Sarak (Verwaltung); Anne Jessen, Tim Kasokat und Deniz Wittenstein (Finanzen).