War früher mehr: Lametta am Weihnachtsbaum. Wer noch bleihaltigen Baumschmuck entsorgen möchte, kann dies bei der Problemabfallsammlung in Ennepetal tun.

Problemabfälle Schadstoffsammlung in Ennepetal: Hier wird man Lametta los

Ennepetal Ennepetal führt wieder eine zentrale Sammlung von Problemabfällen durch. Alle Infos zu Ort, Zeit und abzugebenden Stoffen gibt es hier.

Am kommenden Samstag, 6. Januar, findet auf dem Kirmesplatz in Voerde (Aldi-Parkplatz) von 9 bis 14 Uhr wieder eine Sammlung von Problemabfällen statt. Nicht zuletzt kann man dort auch Lametta (da bleihaltig) loswerden.

Folgende Problemabfälle können außerdem entsorgt werden: Autobatterien, Knopfzellen, Leuchtstoffröhren, Säuren und Laugen, Chemikalien, Pflanzenschutzmittel, Lösungsmittel und Desinfektionsmittel, Klebstoffe, Spraydosen, Altlacke und Altfarben, ölhaltige Mischabfälle, quecksilberhaltige Fieberthermometer, Behältnisse mit umweltschädlichen Restanhaftungen, Energiesparlampen, Spraydosen, Tonerkartuschen und anderes mehr.

Altmetalle (Metallschrott) können ebenfalls an den Umweltmobilen abgegeben werden, gleiches gilt für ausrangierte Kunststoffartikel, wie zum Beispiel Regentonnen, Gartenstühle, CDs und DVDs und so weiter. Für kleine Elektrogeräte stehen separate Sammelgefäße bereit. Elektrokleingeräte können auch beim städtischen Betriebshof, Hembecker Talstraße 5, oder bei der Umladeanlage der Firma AHE GmbH in Gevelsberg, Hundeicker Straße 24-26 kostenlos abgegeben werden.

Autoreifen werden an der Umweltstation nicht angenommen. Sie können bei der Umladestelle der AHE in Gevelsberg gegen Gebühr abgegeben werden. Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen werden dort auch kostenlos angenommen.

Verbrauchte Batterien werden vom Handel unentgeltlich zurückgenommen und dem Hersteller zugeführt. Altöl kann zum Händler zurückgebracht werden. Er ist verpflichtet, die verkaufte Menge später in Form von Altöl zurückzunehmen.

Die Abholung der Weihnachtsbäume durch den städtischen Betriebshof findet in diesem Jahr übrigens am Samstag, 13. Januar, statt.

