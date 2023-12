Schäden durch Sturm und Regen in Ennepetal und Gevelsberg

Ennepetal/Gevelsberg/Schwelm Umgestürzte Bäume, herabfallende Dachteile, Hochwasser: „Zoltan“ hielt die Feuerwehren in Atem. Die Lage könnte sich noch verschärfen.

Sturm und Regen haben in Ennepetal und Gevelsberg seit Donnerstagnachmittag ihre Spuren hinterlassen. Nur in Schwelm herrschte laut Feuerwehr eine entspannte Lage.

Die Feuerwehr Ennepetal musste innerhalb weniger Stunden zu 20 wetterbedingten Einsätzen ausrücken. Auch die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg mussten an mehreren Stellen tätig werden, unter anderem wurden parkende Autos durch herabfallende Dachziegel beschädigt. Den Vorhersagen der Wetterdienste zufolge könnte sich die Situation in den kommenden Tagen noch verschärfen.

Die „Nina“-Warn-App verbreitet für die Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises nicht nur eine amtliche Warnung vor Sturmböen, die zunächst bis Freitagabend gilt, sondern für Ennepetal auch eine amtliche Unwetterwarnung. Der zufolge ist bis Sonntag, 24. Dezember, 6 Uhr, mit ergiebigem Dauerregen zu rechnen. „Die Feuerwehr bereitet sich auf eine mögliche Hochwasserlage vor, indem die Logistikfahrzeuge mit Sandsäcken, Tauch- und Schmutzwasserpumpen ausgerüstet werden“, erklärte Hans-Günther Adrian, Pressesprecher der Stadt Ennepetal, auf Nachfrage dieser Redaktion. Außerdem würden Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs regelmäßig neuralgische Stellen an den Wasserläufen kontrollieren.

Am Donnerstagnachmittag sorgte ein umgestürzter Baum, der an der Neustraße auf die Seile der Straßenbeleuchtung gefallen war, für ein Verkehrschaos im Feierabendverkehr. Eine Pkw-Fahrerin, deren Fahrzeug von dem Baum gestreift worden war, kam mit dem Schrecken davon (wir berichteten). Der Baum konnte erst nach Begutachtung der Beleuchtung durch ein Fachunternehmen beseitigt werden. Nach mehr als sechs Stunden, gegen 22.10 Uhr, konnte der Teilabschnitt der Neustraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Parkende Autos beschädigt

Die Feuerwehr Gevelsberg hatte aufgrund von Sturmtief „Zoltan“ am Donnerstag ebenfalls viel zu tun. An der Flurstraße waren infolge des Sturms Dachziegel von einem Gebäude gefallen und hatten geparkte Autos beschädigt. Die Einsatzkräfte der Wehr sicherten die lose Dachkonstruktion mithilfe der Drehleiter. Parallel dazu gingen Meldungen über eine Überschwemmung an der Kreuzung Asker Straße und lose Fassadenteile bei einem Unternehmen am Sinnerhoop ein. Dorthin rückte der Löschzug 3 aus. Die Wehrleute öffneten die Gullys im Bereich der Asker Straße, sodass das Wasser schnell wieder ablief. An der Firma am Sinnerhoop wurden Fassadenteile entfernt, die sich gelöst hatten, und der betroffene Bereich abgesperrt. Außerdem musste die Feuerwehr an der Berchemallee einen umgestürzten Baum beseitigen.

Die Feuerwehr in Schwelm verlebte hingegen einen halbwegs entspannten „Zoltan“-Tag. „Wir hatten nur ganz wenige, kleine Einsätze“, heißt es am Freitag auf Nachfrage der Redaktion bei der Feuerwache. Umgestürzte Bäume, herabfallende Äste. Das sei aber alles keine große Sache gewesen, teilt der Diensthabende am Telefon mit.

Die Bevölkerung wird dennoch gebeten, weiterhin aufmerksam auf aktuelle Meldungen der Feuerwehr und anderer Behörden zu achten sowie Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen, um sich selbst und andere vor den Auswirkungen extremer Wetterereignisse zu schützen.

