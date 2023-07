Schafe fressen den Riesenbärenklau an der Stefansbecke in Gevelsberg. Seit Jahren kämpft der ANU so gegen den Wuchs der giftigen Pflanze.

Natur Schafe: Riesenbärenklau an der Stefansbecke auf dem Rückzug

Gevelsberg. Wo Mensch und Maschine sich schwertun, helfen Schafe in Gevelsberg, den Riesenbärenklau zu bekämpfen.

Aktuell ist der Riesenbärenklau ein großes Thema. Die Stadt Gevelsberg setzt auf ihren von der giftigen Pflanze bewachsenen Flächen Schafe ein (wir berichteten). Der Arbeitskreis Natur- und Umweltschutz (ANU) erinnert daran, wie alles anfing.

Bereits im Jahr 1996 hatte sich der ANU der Bekämpfung des Riesenbärenklaus an der Stefansbecke in Gevelsberg angenommen. Mit Macheten und Sensen wurden die Pflanzen vor der Blüte abgeschlagen. Der Erfolg war mäßig, da die Maßnahme nicht jedes Jahr durchgeführt werden konnte. Dann stieß der ANU auf eine Studie aus Dänemark, die den Einsatz von Schafen gegen den Riesenbärenklau zum Thema hatte. Im Jahr 2000 schlug der ANU der Stadt Gevelsberg vor, die Bekämpfung mit Schafen auszuprobieren. Im Umweltausschuss und in der Öffentlichkeit wurde der Einsatz der Schafe anschließend diskutiert.

In der Zeitung erschien damals ein Leserbrief „Kein Schaf frisst Bärenklau!“ Der Schreiber ließ kein gutes Haar an den Birkenstock tragenden Naturschützern. Der ANU schlug dann im Umweltausschuss vor, man solle es doch einfach mal probieren. Würden die Schafe den Riesenbärenklau fressen, könne man sich freuen. Würden sie ihn nicht fressen, hätte man es wenigstens versucht. Gesagt getan! Eine Herde von circa 300 Tieren machte sich auf den Weg von Ennepetal über den Strückerberg nach Gevelsberg. Und dann kam die große Überraschung: Die Schafe machten sich mit Heißhunger über die Pflanzen her und fraßen sie mit Stumpf und Stiel.

Neuer Schäfer aus Witten

Allerdings überdauern die Samen vom Riesenbärenklau sieben bis zehn Jahre keimfähig im Boden. Die Beweidung muss also entsprechend lange jährlich wiederholt werden. Der Riesenbärenklau war nach einigen Jahren fast besiegt. Aber dann gab der Schäfer die Schafhaltung auf, und der ANU musste wieder zur manuellen Bekämpfung zurückgreifen. Da der Riesenbärenklau mehrjährig ist und abstirbt, wenn er geblüht hat, wurden und werden jährlich nur die Pflanzen abgeschlagen, die Blüten ausgebildet haben.

Inzwischen hat sich ein neuer Schäfer gefunden. Max Nelle kommt seit 2022 mit seinen Schafen und Ziegen aus Witten. In Kombination von manueller Bekämpfung durch den ANU und der Beweidung ist der Riesenbärenklau an der Stefansbecke auf dem Rückzug.

