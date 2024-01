Vereine Schießen in Ennepetal: „Ein bisschen was vom Ally Pally“

Ennepetal Diese Veranstaltung hat in Ennepetal Kult-Charakter: Beim Voerder Vereinsschießen lieferten sich Hobby-Schützen spannende Wettkämpfe.

Beim 44. Voerder Vereinsschießen war das Schützenheim am Helkenberger Weg in Ennepetal-Voerde wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Insgesamt 222 Hobby-Schützinnen und Schützen lieferten sich einen spannenden Wettkampf um die Pokale. In der Mannschaftswertung konnten sich sowohl die Damen als auch die Herren des Ennepetaler Reitervereins den Gesamtsieg sichern. Entsprechend groß war die Freude bei beiden und der Sieg wurde augelassen und kräftig gefeiert.

Hochzufrieden zeigt sich der sportliche Leiter der Schützen, Ralf Störring, mit dem Verlauf der mittlerweile schon als Kult zu bezeichnenden Veranstaltung. Viele alteingesessene Teams, aber auch Neulinge waren mit von der Partie. Spätestens beim Einzug der Damenmannschaften der TG Voerde, die bereits zu Beginn in Polonaise-Formation den Festsaal stürmten, gab es kein Halten mehr. „Ein klitzekleines bisschen hat es was vom Ally Pally,“ meinte Bianca Herberg, Pressewartin der Voerder Schützen, schmunzelnd und freute sich über einen gelungenen Abend, auch wenn ihr Debüt mit dem Team „Born for Brause-Korn“ des Vereins Voerderleben „nur“ den undankbaren 4. Platz einbrachte. Die Siegerehrung nahm der 1. Vorsitzende Andreas Schmidt gemeinsam mit der amtierenden Voerder Ehrennachtwächterin Anke Althoetmar-Rümenapf vor. Anschließend wurde mit dem Vereins-DJ Christian Hanakam die Tanzfläche eröffnet und bis spät in die Nacht gefeiert.

Die Platzierungen

Damen Mannschaft: 1. Ennepetaler Reiterverein - 541,0 Ringe; 2. Prölken Koffi (Heimatverein Voerde) - 538,9 Ringe; 3. Flintenweiber (Heimatverein Voerde) - 533,6 Ringe.

Herren Mannschaft: 1. Ennepetaler Reiterverein - 567,4 Ringe; 2. Kolping Ballermänner - 560,3 Ringe; 3. FW Feuerwehr Löschzug Voerde - 550,3 Ringe.

Damen Einzel: 1. Sarah Handschumacher (Ennepetaler Reiterverein) - 96,9 Ringe; 2. Babette Lo Bartolo (TuS Haspetal) -95,5 Ringe; 3. Ute Heimhardt (Prölken Koffi) - 95,5 Ringe/„rote Laterne“ Josephine Krempel (TG Voerde Team 1) - 22,2 Ringe.

Herren Einzel: 1. Daniel Döring (Ennepetaler Reiterverein) - 99,3 Ringe; 2. Lukas Schlesies (Ennepetaler Reiterverein) - 98,0 Ringe; 3. Martin Wawrzyniak (RW Büttenberg) - 97,8 Ringe/„rote Laterne“ Salvatore Balbo (Chorgemeinschaft dormakaba-Kotthauser Höh) - 60,7 Ringe.

