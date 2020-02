Schnee sorgt für Chaos am Schwelmer Winterberg

Der erste Schnee in diesem Jahr hat zwar für staunende Gesichter am Morgen gesorgt, auf den Straßen aber kam es nicht zu schlimmen Unfällen, sondern lediglich zu zahlreichen Blechschäden. Einzig am Winterberg in Schwelm ging gar nichts mehr.

Nicht zuletzt weil die Winterdienste in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal seit den frühesten Morgenstunden unermüdlich dafür sorgten, dass die heimischen Straßen vom Schnee geräumt wurden, vermeldete Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde, auf Nachfrage dieser Zeitung: „In Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal ist es lediglich vermehrt zu Bagatellunfällen gekommen.“

Lkw fahren sich an steilem Berg fest

Einzig auf der Winterberger Straße in Schwelm herrschte den Vormittag über Chaos. „Mehrere Lkw hatten sich an dem steilen Berg bei glatter Fahrbahn festgefahren“, sagt Sonja Wever. Bis die Situation sich aufgelöst hatte und die schweren Fahrzeuge weiterfahren konnten, verstrichen allerdings mehrere Stunden.