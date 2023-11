Medizinisches Personal schaut sich die Ergebnisse einer Mammografie an. Für die meisten Betroffenen ist die Krebs-Diagnose ein Schock.

Schock Diagnose Krebs: Diese Stelle hilft Betroffenen in EN

Ennepetal/Gevelsberg. Was tun nach der Schock-Diagnose Krebs? Für Betroffene im EN-Kreis gibt es eine Beratungsstelle, die kostenlose Sprechzeiten anbietet.

Die Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr bietet regelmäßige kostenfreie Sprechzeiten im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis für Ratsuchende an.

Eine Krebserkrankung sei zunächst immer ein Schock und könne fast alle Lebensbereiche der Betroffenen berühren. „Die seelische Erschütterung ist groß und das ganze Leben gerät aus den Fugen“, beschreibt Heike Schiller, Dipl. Sozialarbeiterin und Psychoonkologin, die Situation der Betroffenen und ihrer Familien in der Krebsberatungsstelle. In dieser Situation sei es wichtig, schnelle und unbürokratische Hilfe vor Ort in Anspruch nehmen zu können.

Heike Schiller vom Team der Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr bietet Sprechzeiten in Ennepetal an. Foto: Diakonie / Privat

Seit über 20 Jahren bietet die Krebsberatungsstelle Diakonie Mark-Ruhr für Erkrankte und Angehörige kostenlose psychosoziale Beratung in allen Erkrankungsphasen an. Innerhalb der Beratungsstelle finden Betroffene und Angehörige einen geschützten und vertraulichen Rahmen für ausführliche Gespräche zu allen Themen, die ihnen auf der Seele brennen.

Kontakt erhalten Ratsuchende unter der zentralen Rufnummer Tel. 02331 35 20 850 oder per E-Mail unter: krebsberatung@diakonie-markruhr.de. Termine werden allerdings nur nach telefonischer Vereinbarung vergeben.

Unabhängig vom Wohnort der Betroffenen ist die Krebsberatungsstelle der Diakonie Mark-Ruhr an nachfolgenden Standorten vertreten:

Kölnerstr. 25, 58285 Gevelsberg (in den Räumen der KISS EN_Süd)

Kirchstr. 46, 58256 Ennepetal

Annenstr. 118-122, 58453 Witten (in den Räumen der QuaBeD)

Körnerstr. 82, 58095 Hagen / Beratungszentrum

