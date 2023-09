Schock im Supermarkt: Statt Einkauf plötzlich Alarm

Eine Einsatzkraft in voller Montur (Archivfoto). In Gevelsberg wird ein Supermarkt komplett geräumt, kurz darauf steht die Feuerwehr vor der Tür.

Gevelsberg. Großer Schrecken in einem Supermarkt in Gevelsberg: Wegen eines Alarm muss der komplette Kundenbereich evakuiert werden. Das ist passiert.

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Supermarkt am Großen Markt in Gevelsberg wurden Einheiten der Feuerwehr am Dienstagmorgen gerufen.

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der betroffene Einkaufsladen im Kundenbereich komplett geräumt. Die direkte Erkundung im Ladenlokal durch die Feuerwehr ergab glücklicherweise keine Brandfeststellung.

Bei der Alarmierung handelte es sich um eine Fehlauslösung der Anlage und der Einsatz konnte so nach einer Stunde beendet werden. Neben den Kräften der Hauptwache war auch der Löschzug 1 im Einsatz eingebunden.

