Kriminalität Schockanrufer in EN: So suchen sich Betrüger ihre Opfer aus

Gevelsberg. Trickbetrüger versuchen es mit immer neuen Maschen. Bei der Seniorenlotsen-Schulung in Gevelsberg wurde klar, wie groß das Problem schon ist.

„Betrüger suchen sich gerne Personengruppen aus, wie zum Beispiel ältere Menschen, die vermeintlich auf ihre Tricks leichter hereinfallen“, sagt Bettina Frauenstein von der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr. Dabei würden sie gezielt darauf spekulieren, dass ihre Opfer nicht gut informiert und einfach zu verunsichern seien. Mit Schockanrufen, WhatsApp-Nachrichten und anderen Versionen des Enkeltricks haben Betrüger ihren Opfern in den vergangenen Jahren Millionen Euro gestohlen. Einzelne hätten sogar ihre gesamten Ersparnisse übergeben, berichtet sie, und standen dadurch vor dem finanziellen Ruin. „Die sicherste Waffe, damit Menschen darauf nicht hereinfallen, ist Prävention“, wirbt die Kriminalhauptkommissarin.

Interessiert lauschen Daniela Alze (Seniorenbeauftragte der Stadt Gevelsberg), die Kriminalhauptkommissarinnen Bettina Frauenstein und Kirsten Gehrisch sowie Landrat Olaf Schade (von links) den Erfahrungsberichten der Teilnehmenden mit Betrügern Foto: André Sicks

Und genau diese leistet sie an zwei Tagen gemeinsam mit ihrer Kollegin Kriminalhauptkommissarin Kirsten Gehrisch im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“. Mittels des von ihnen initiierten Fachkonzeptes zur Präventionskampagne „Sicher im Alter“ bilden die beiden Damen 16 ältere Menschen als Seniorenlotsen im Kampf gegen die betrügerischen Formen der organisierten Kriminalität aus. Mit dem Ziel, dass diese ihre Freunde und Familie, Bekannten, Nachbarn und auch völlig Fremde davor bewahren, auf die perfiden Maschen der Betrüger hereinzufallen. Konkret bedeutet es, dass die zertifizierten Lotsen in der Nachbarschaft, in Vereinen, auf Messen oder an Präventionsständen der Polizei die Menschen aus ihrer Altersklasse über die Gefahren und das Vorgehen der Täter aufklären.

Beuteschema der Betrüger

Das wünscht sich auch Daniela Alze, der es wichtig war, solch eine Schulung in Gevelsberg anzubieten. Als Seniorenbeauftragte der Stadt Gevelsberg kommt sie in viele Haushalte von Senioren und weiß, dass „die älteren Menschen zu einer Generation gehören, die nett, freundlich, und zuvorkommend ihrem Gegenüber sind“ und damit ideal ins Beuteschema der Betrüger passen. Sie sagt: „Ich erhoffe mir, durch die Schulung die öffentliche Aufmerksamkeit zu steigern, Senioren vorzuwarnen und sie zu schützen.“

Dass das Thema aktuell ist, betont auch Landrat Olaf Schade, der am ersten Tag vorbeischaut. Er lässt die Teilnehmenden wissen, dass es „auch hier bei uns im Kreis“ immer wieder zu Betrugsversuchen kommen würde. „Dank dieser Präventionsarbeit kann glücklicherweise in den meisten Fällen schlimmeres verhindert werden. Und Ihnen, die sich fortan dafür aktiv einsetzen wollen, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger zu informieren, gebührt mein ganz großer Dank.“

Hans-Jürgen Elte, Mitgliederbetreuer beim Sozialverband VdK Gevelsberg, darf sich ebenfalls Seniorenlotse nennen. Foto: André Sicks / Privat

Enkel-Trick, Schock-Anruf, falsche Polizeibeamte: Das Experten-Duo zeigt den Teilnehmenden, wie die Gauner genau vorgehen und auf welch clevere Weise sie versuchen, das Vertrauen der arglosen Menschen zu gewinnen. Sie veranschaulichen anhand von Filmen und interaktiven Beispielen diverse Betrugsmaschen, die deutlich machen, welche Tricks angewandt werden, um Senioren zu betrügen und um ihr Erspartes oder Wertgegenstände zu stehlen.

Die beiden Kriminalhauptkommissarinnen betonen dabei immer wieder, dass die Haltung „Mir kann so etwas nicht passieren“ überhaupt nicht davor schützt, viel Geld an Verbrecher zu verlieren. „Mafiöse Banden schaffen es in Windeseile, Menschen so sehr in Panik zu versetzen, dass ihr rationales Denken blockiert wird.“ Die Männer und Frauen verfügen über eine exzellente rhetorische wie auch psychologische Ausbildung. „Sie verstehen es, die Seniorinnen und Senioren gezielt unter Stress zu setzen und sich deren Sozialverhalten zunutze zu machen“, erklären die kriminalistischen Referentinnen.

Sicherheitsgefühl für Ältere besonders wichtig

„Ich halte es nicht für selbstverständlich, aber für wichtig, dass Senioren mit der Polizei kooperieren“, sagt Kriminalrat André Piper, der die Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei des Ennepe-Ruhr-Kreises leitet und zum Ende der zweitägigen Schulung extra gekommen ist, um den Absolventen die Urkunden zu überreichen. Das Sicherheitsgefühl sei für ältere Menschen besonders wichtig, letztlich auch eine Sache der Lebensqualität. Denn „viele haben doch eine ganz erhebliche Angst, dass man ihnen etwas antun könnte, sie etwa überfallen werden“, so Piper. Durch diese Schulung gelänge es, das Sicherheitsgefühl der Senioren zu verbessern, sie vor Kriminalität zu schützen, aber auch die Hilfe zur Selbsthilfe und gegenüber anderen zu aktivieren, sagt er und fügt hinzu, dass „wer sich sicher fühlt, tritt auch sicher auf, und damit ist das Risiko geringer, zum Opfer zu werden“.

Deutlich selbstbewusst präsentieren sich zum Ende hin dann auch die Absolventen. Wie zum Beispiel Hans-Jürgen Elte. Seit Anfang des Jahres gehört der 75-Jährige als Mitgliederbetreuer dem Vorstand des Sozialverband VdK Gevelsberg an. Mit dem Erwerb des Zertifikates möchte er fortan beim Thema Betrügereien als Multiplikator dienen, möchte ein Ansprechpartner für die rund 900 Mitglieder sein. „Die Schulung hat interessante Einblicke und Informationen über das skrupellose und raffinierte Vorgehen unterschiedlicher Tätergruppen bestens vermittelt. Das Verhalten und die psychische Einflussnahme auf die Opfer mit den entstandenen Schäden wurde eindrucksvoll dargestellt“, sagt er abschließend und hofft, dass in Zukunft jeder, der an dieser Schulung teilgenommen hat, in seinem Umfeld und darüber hinaus zur Vorsicht aufrufen sollte und zur Schadensminimierung aktiv beitragen kann.

