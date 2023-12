„Schöne Bescherung“: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Eine eingeschmissene Scheibe (Archivfoto). Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster im Untergeschoss auf und gelangten so in das Haus.

Gevelsberg Die Polizei fahndet nach Tätern, die zu Weihnachten in Gevelsberg zugeschlagen haben. Es geht um einen hohen Verlust für die Opfer.

Zwischen Heiligabend, 9.15 Uhr, und dem zweiten Weihnachtstag, 13 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Clemens-Bertram-Straße in Gevelsberg ein.

Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster im Untergeschoss auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld in einem geringen vierstelligen Wert gestohlen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden.

