Schottischer Erfolgsautor Martin Walker zu Gast in Schwelm

Schwelm. Freunde guter Krimis können sich freuen: Am 13. Oktober ist der erfolgreiche schottische Autor Martin Walker Gast der Kulturfabrik Schwelm.

Ab 20 Uhr liest er im Haus Martfeld aus seinem Buch „Französisches Roulette“ Es ist der 13. Fall für Bruno, Chef de Police, der sich dieses Mal mit einem russischen Oligarchen anlegen muss.

Längst sind Martin Walkers Kriminalromane um seinen sympathischen Kommissar Bruno, Chef de Police, vom Geheimtipp zum Kultkrimi avanciert. Der Autor mit ausgeprägter liebe zum französischen Perigord und zum guten Essen wurde 1947 in Schottland geboren.

„Bruno“-Romane in 18 Sprachen

Der Historiker und politische Journalist lebt in Washington und im Périgord und war 25 Jahre lang bei der britischen Tageszeitung „The Guardian“. Heute ist er im Vorstand eines Think-Tanks für Topmanager in Washington. Seine „Bruno“-Romane erscheinen in 18 Sprachen.

Nicht nur Martin Walker weiß, dass die Menschen im Périgord lang und glücklich leben. Darauf spekuliert auch seine Romanfigur, der Witwer Driant, als er seinen ganzen Besitz auf ein lebenslanges Wohnrecht in einer schicken Seniorenresidenz setzt. Er weiß nicht, dass das Roulette-Rad tausende Kilometer weit entfernt von einem russischen Oligarchen gedreht wird. Kurz darauf ist Driant tot – rien ne va plus. Nur Bruno ahnt das große Spiel dahinter. Seine erste Spur führt ins malerische Château einer Rocklegende…

Eintrittskarten sind zum Preis von 15 Euro über die Vorverkaufsstellen in Schwelm bei mihcamusic Hauptstraße 54, bei Potpourri in der Kirchstraße 13 und soweit verfügbar auch an der Abendkasse erhältlich. Den deutschen Part liest Karl Raab, die Diskussion führt der Autor selbst in deutscher Sprache. Die Lesung findet unter Corona-Auflagen (3G-Regelung) statt.

