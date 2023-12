Schränke durchwühlt: Polizei fahndet nach Einbrechern

Ein Mann demonstriert, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. In Gevelsberg sind Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen.

Gevelsberg Als die Bewohner zurückkamen, waren Schubladen und Schränke durchwühlt. Die Polizei fahndet nach einer Tat in Gevelsberg.

Am Donnerstag zwischen 17 und 17.50 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße in Gevelsberg ein.

Die Täter hebelten ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Wohnung. Im Anschluss durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine abschließenden Angaben zur Tatbeute gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden.

