Die Anlage des Vereins der Gartenfreunde in Schwelm aus der Vogelperspektive. An der Straße die Seniorenresidenz Am Ochsenkamp

Vereine Schrebergärten in Corona-Zeiten in Schwelm gefragt wie nie

Schwelm. Die Corona-Pandemie beschert den Schwelmer Kleingartenvereinen eine Warteliste für Neu-Mitglieder. 16 Bewerber werden an der Graslake gezählt.

Corona hat der Reisebranche die Saison verhagelt und bei viele dort beschäftigten Menschen für Existenzängste gesorgt. Statt Urlaub auf Mallorca waren Ferien auf der eigenen Scholle angesagt. Glücklich die, die einen Garten ihr Eigen nennen können. In den Schrebergartenanlagen herrschte in den zurückliegenden Wochen deshalb ein reges Treiben. So auch in der Anlage der Gartenfreunde in der Graslake. „Wir haben eine Warteliste. 16 Bewerber wollen einen Garten haben“, sagt Roland Bald. Der Hobby-Gärtner steht seit Mitte 1989 als 1. Vorsitzender an der Spitze des Vereins.

Wer einen Kleingarten sein Eigen nennt, der trennt sich dieser Tage nicht freiwillig von seiner Parzelle. Deshalb habe der Vorstand beschlossen, auch 2021 keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Man wolle Interessenten keine vergebliche Hoffnung machen, so Bald. Nach Auskunft des Vorsitzenden sollen auch die drei weiteren Kleingartenanlage auf Schwelmer Stadtgebiet keine Leerstände zu verzeichnen haben. Eigentlich steht für den 17. November die Jahreshauptversammlung des Stadtverbands an. Bald geht wegen der Pandemie von einer Absage und Verschiebung des Termins aus.

Die letzten Monate hat der Verein der Gartenfreunde dazu genutzt, die Gemeinschaftsflächen auf Vordermann zu bringen, die Treppenanlage zu sanieren und mit einer Rampe auch für Rollstuhlfahrer befahrbar zu machen. Finanzielle Einbußen haben aber auch die Gartenfreunde zu beklagen. Da das Vereinsheim nicht vermietet werden konnte, fehle in der Kasse ein gut vierstelliger Betrag, so Bald.