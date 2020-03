Grundschulen Apps und analoge Lerntheke

Auch die Ennepetaler Grundschüler werden in diesen Tagen weiter unterrichtet. Die digitalen Strukturen schon gut ausgebaut hat die Grundschule Büttenberg. Aber auch an allen anderen Schulen werden die Kinder per E-Mail oder analog mit Aufgaben versorgt.

„Wir haben schon seit langer Zeit einen E-Mail-Verteiler für die Eltern“, erklärt Kornelia Lehnen-Schaller, Schulleiterin am Büttenberg. „Außerdem haben wir schon am Dienstag vergangener Woche angefangen, auf der Lernplattform ,Anton’ Konten für die Schüler als Unterkonten der Lehrer anzulegen.“ So könnten die Kinder Aufgaben erhalten, die Lehrer die Fortschritte kontrollieren. „Wir haben uns für ,Anton’ entschieden, weil die Plattform über Handy zu erreichen ist. Und wir wissen, dass alle Eltern ein Smartphone besitzen“, so Lehnen-Schaller. Sie habe den Schülern mitgeteilt, dass sie nachmittags oder abends „Anton“ nutzen sollten, weil die App morgens derzeit überlastet ist.

An alle Schüler habe sie per E-Mail auch ein Filmchen des Kinderkanals „ZDFtivi“ verschickt, in dem erklärt wird, warum sie derzeit zu Hause bleiben müssen, so die Schulleiterin, die betont, dass die Stadt dabei sei, den Grundschulen eine „Super-Infrastruktur“ im digitalen Bereich aufzubauen. Nur in Voerde gebe es noch ein Leitungsproblem. Grundsätzlich laufe es sehr gut mit dem Alternativangebot, so Lehnen-Schaller. Von den Eltern habe sie bislang nur positive Rückmeldungen erhalten. Neben den digitalen Angeboten hat das Kollegium am Büttenberg übrigens in der Eingangshalle auch eine „analoge Lerntheke“ aufgebaut. Dort können sich die Kinder, deren Eltern keinen Drucker haben, Arbeitsblätter abholen.

An der Grundschule Wassermaus liefen die meisten Sachen über E-Mails an die Eltern, erklärt Schulleiterin Nicole Vilgis. Zum Teil würden auch Lern-Apps genutzt, daneben hätten die Schüler Aufgaben auf analogem Weg erhalten.