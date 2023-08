Schüler aus Schwelm: Das ist Eure neue Lehrerin

Schwelm. Theresa Buhr ist die neue Studienrätin am Märkischen Gymnasium Schwelm. Warum sie auch an der Realschule unterrichten wird.

Zu Beginn des neuen Schuljahres 23/24 begrüßte Schulleiterin Katharina Vogt die neuen Fünftklässer am Märkischen Gymnasium Schwelm (MGS) mit Sonnenblumen und festlichem Begleitprogramm. Nicht nur für die 111 Schülerinnen und Schüler beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt in ihrer Schulkarriere, sondern auch für eine neu am Schwelmer Gymnasium festangestellte Lehrkraft.

Die 28-jährige Studienrätin heißt Theresa Buhr und ist tief im Ennepe-Ruhr-Kreis verwurzelt. Als gebürtige Gevelsbergerin hat sie 2013 am ortsansässigen Gymnasium ihr Abitur bestanden. Danach studierte sie an der Bergischen Universität Wuppertal die Fächer Geografie und Sozialwissenschaften. Ihr Referendariat absolvierte sie - wie sie selber sagt – „im schönen Ruhrgebiet“.

Die neue Kollegin unterrichtet zunächst nicht ausschließlich am Gymnasium. Als Abordnung wird sie in den kommenden drei Jahren auch an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule in Schwelm tätig sein.

Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sich Theresa Buhr intensiv mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) beschäftigt. Nichts liegt also näher, als dass sie sich direkt der schon seit langem etablierten Klima-AG des MGS angeschlossen hat. Im laufenden Schuljahr will sich die Geografin verstärkt für den Klimaschutz engagieren und die Mitglieder der Klima-AG darin unterstützen, weitere Ideen, Konzepte und Projekte zu entwickeln und in die Tat umzusetzen

