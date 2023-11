Schüler erschaffen großformatiges Kunstwerk in Gevelsberg

Gevelsberg. Gevelsberg: Kunstausstellung mit Bildern von Herman Hesse inspiriert Nachwuchskünstler. Viele neue Kunstwerke sind entstanden. Eins wird verlost.

Die gut besuchte und viel beachtete Kunstausstellung Herman Hesse – „Gärten des Südens“ im EnnepeFinanzCenter der Sparkasse an Ennepe und Ruhr in Gevelsberg zeigte bisher zum Großteil unveröffentlichte Aquarellarbeiten von Hermann Hesse. Er hielt am liebsten die wunderschöne Landschaft seiner Schweizer Wahlheimat im Tessin malerisch fest. Strahlende, nuancierte und leuchtende Farben, in die Hermann Hesse die idyllischen Landschaftszüge getaucht hat.

Jährlich bietet die Sparkasse an Ennepe und Ruhr in ihrem Geschäftsgebiet für die Viertklässler der Grundschulen in Zusammenarbeit mit der Gevelsberger Malschule „Maldumal“ einen Begleitworkshop an, der das Interesse für Kunst und Kultur beim Nachwuchs wecken soll. Erstmals sind in diesem Jahr so auch Schülerinnen und Schüler aus Wetter, Ennepetal und Breckerfeld eingeladen worden. Insgesamt 426 Kinder aus 15 Schulklassen haben zu Pinsel und Farbe gegriffen und eindrucksvolle Kunstwerke erschaffen.

Neben den eigenen, farbenfrohen Bildern der Kinder entstand diesmal als Gemeinschaftsarbeit auch ein großformatiges Gemälde auf Leinwand nach Art des Künstlers Gotthard Graubner. Das 1 x 2,10 Meter große Kunstwerk ist mit Watte gepolstert, so dass eine gewisse Dreidimensionalität entsteht – ein sogenanntes Kissenbild. Im Anschluss an die am 13. Oktober beendete Kunstausstellung soll dieses große Gemälde nun versteigert werden und der Erlös an gemeinnützige Projekte der Region fließen.

Zu sehen ist das eindrucksvolle Kunstwerk in der nächsten Zeit wie folgt: vom 6. November bis 1. Dezember in der Sparkasse Hauptstelle Ennepetal und vom 4. Dezember bis 3. Januar 2024 in der Sparkasse Hauptstelle Gevelsberg sowie vom 3. bis 19. Januar im Rathaus der Stadt Gevelsberg.

Während der gesamten Ausstellungszeit können bereits Gebote per E-Mail an kultur@stadtgevelsberg.de abgegeben werden. Die finale Versteigerung soll dann anschließend im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt Gevelsberg im Frühjahr 2024 stattfinden.

