Schülerin (17) aus Ennepetal verschwunden: Wo ist Alina B.?

Wer hat Alina B. aus Ennepetal gesehen. Die 17-Jährige hat vor Tagen ihr Zuhause verlassen und gilt seitdem als verschwunden.

Wer hat Alina B. gesehen? Die 17-Jährige aus Ennepetal gilt seit dem 4. Januar als vermisst.

Lesen Sie auch:

Schwelm: Bauern machen Straßen dicht

Illegales Autorennen quer durch Gevelsberg und Ennepetal

Praxisübernahme: Das ist der neue Orthopäde in Gevelsberg

Ennepetal: Vergewaltigung im Seniorenheim - Taten minutiös geschildert

Alina B. wurde am vergangenen Donnerstag von ihrer Betreuerin als vermisst gemeldet, nachdem sie am selben Tag in die Einrichtung in Ennepetal, in der sie untergebracht ist, bis 22 Uhr nicht zurückgekehrt war.

Es ist nicht das erste Mal, das Alina B. vermisst wird. Bereits vor Weihnachten hatte sie ihr Zuhause verlassen und galt tagelang als verschwunden. Am Silvestertag kehrte sie dann eigenständig nach Ennepetal zurück.

Alina B. kehrte nicht in die Einrichtung zurück Foto: Polizei / Schwelm

Die Polizei geht nicht davon aus, dass sich die Vermisste in einer gefährlichen Situation befindet - abgesehen davon, dass sie noch minderjährig ist. Laut Polizei hat die 17-Jährige Bezüge nach Wuppertal und Düsseldorf und trägt witterungsangepasste Kleidung. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass sich die Vermisste außerhalb von NRW aufhalten könnte.

Um Alina B. möglichst schnell zu finden, hat die Polizei auch auf ihrem Presseportal die Vermisstensuche mit einem Foto der 17-Jährigen öffentlich gemacht und fragt nun: Wer hat die Vermisste nach dem 4. Januar 2024 noch gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Alina B. ist 160 Zentimeter groß, hat braune Haare und blaue Augenfarbe. Sie trug zuletzt eine helle Winterjacke und eine dunkle Hose.

Wer Alina B. wiedererkennt oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter 02336 - 91661234 an die Polizei wenden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm