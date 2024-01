Vermisste Schülerin aus Ennepetal ist wieder da

Ennepetal Gut zehn Tage nachdem eine 17-Jährige aus Ennepetal verschwunden war, hat die Polizei ihren Suchaufruf zurückgenommen.

Die Polizei im EN-Kreis hat am Neujahrstag eine Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen. Seit dem 21. Dezember war eine 17-Jährige Schülerin vermisst. Sie sei am Silvestertag „eigenständig nach hause zurückgekehrt“, teilte die Polizei am 1. Januar mit.

Die Polizei teilte mit, dass es keine Hinweise auf Straftaten gebe.

