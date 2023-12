Schülerin aus Ennepetal vermisst: Wer hat Alina B. gesehen?

Die 17 Jahre alte Alina B. aus Ennepetal wird seit Tagen vermisst. Wer hat sie gesehen? Die Polizei veröffentlichte ein Foto.

Die Vermisste Alina B. hat ihr elterliches Zuhause in Ennepetal am 21. Dezember um 14 Uhr verlassen und ist seitdem verschwunden. Alle Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. „Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet“, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Auch aus diesem Grund hat sich die Polizei entschieden, ein Foto von der 17-Jährigen zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass es Jemanden gibt, der die Vermisste gesehen hat bzw. Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann. Das Foto und eine Personenbeschreibung der Gesuchten sind zu finden im Fahndungsportal der Polizei NRW unter diesem Link

Alina B. ist laut Polizei 158 Zentimeter groß, hat schwarzes Haar und braune Augen und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine kurze babyblaue Daunenjacke, ein schwarzes Kleid, eine schwarze Hose, weiße Sneaker der Marke „Nike“ sowie eine kleine schwarze Handtasche.

Alina B. wird seit dem 21. Dezember 2023 vermisst. Dieses Foto hat die Polizei veröffentlicht. Foto: Polizei / Privat

Wer Alina B. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wende sich bitte unter 02336 - 91661234 an die Polizei.

