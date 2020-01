Ennepetal. Nach der Öffnung der Fußgängerzone laufen finale Arbeiten auf der Voerder Straße und der Marktstraße in Ennepetal. Aber es gibt ein Problem.

Schutzzäune für Ennepetaler Fußgängerzone

Nach jahrelangen Diskussionen und einer langwierigen organisatorischen und baulichen Vorbereitung hat die Stadt Ennepetal am Tag vor Heiligabend die Fußgängerzone wieder für den Autoverkehr freigegeben (wir berichteten). Auch wenn der Verkehr zwischen Sparkasse und Busbahnhof nun wieder durch Voerder Straße und Marktstraße rollt, laufen aktuell noch letzte Arbeiten.

Eine Firma stellt seit Dienstag Schutzzäune auf. Die sollen vermeiden, dass Passanten im Bereich des Kinderspielplatzes und der Marktstraße auf die Fahrbahn laufen. Einen genauen Termin der Fertigstellung konnte die Stadt auf Nachfrage nicht nennen. Zwischenzeitlich geriet allerdings nach einer Beschwerde der Marktplatz in den Fokus des Ordnungsamtes.

Noch wenig Verkehr

Wer derzeit durch die Voerder Straße schlendert, dem fallen sehr wahrscheinlich rot-weiße Baustellenabsperrungen und Flatterband in den Blick. Immer wieder bewegen sich Fahrzeuge langsam daran vorbei. Bislang hat sich das Verkehrsaufkommen in der Fußgängerzone aber in Grenzen gehalten. Das ist zumindest die Einschätzung von Hans-Günther Adrian, dem Sprecher der Stadt Ennepetal.

Er geht davon aus, dass sich das nun nach Ferienende ändern werde. Damit der rollende Verkehr und die Fußgänger sich auf der Voerder Straße und der Marktstraße nicht in die Quere kommen, lässt die Stadt an den Straßenrändern Pfosten setzen. Zwischen diese Pfosten kommen Glasscheiben. „Wenn die drin sind, sind wir auch fertig“, sagt Adrian.

Abkürzung über Marktplatz

Im Bereich des Marktplatzes sorgen ebenfalls mehrere Pfosten dafür, dass Fahrzeuge die Voerder Straße nicht durchgängig befahren können. Ein Bürger habe der Stadt den Hinweis gegeben, dass es Fahrer gebe, die eine Abkürzung über den Marktplatz fahren würden, um zur Marktstraße und schließlich zum Busbahnhof und weiter zu kommen, sagt Hans-Günther Adrian. Die Rede sei von circa 15 Autos in zwei Stunden gewesen.

Infobox Chronik Im Jahr 2004 beschloss der Rat der Stadt Ennepetal einstimmig den Umbau der Voerder Straße und der Marktstraße zwischen Berninghauser Straße und Busbahnhof zur Fußgängerzone. Ziel war es, eine Belebung der Innenstadt zu erreichen – es waren schon zu dieser Zeit zahlreiche Leerstände zu verzeichnen. Bis wenige Tage vor der Eröffnung im September 2008 gab es Kritik vor allem von Anliegern, auch nach der Eröffnung ebbte diese nicht ab. Zur gleichen Zeit wurde auf dem ehemaligen Garthe-Wolff-Gelände am Anfang der Voerder Straße das Heilenbecke Einkaufscenter gebaut. Ursprünglich sollte es zur Fußgängerzone hin so gestaltet werden, dass die Menschen zum Einkaufen in Richtung Marktplatz gezogen werden. Schritte in eine solche Richtung sind allerdings nie umgesetzt worden. Später siedelten sich am anderen Ende der Voerder Straße Aldi und der Penny Markt an.

„Das ist ein Problem, das wir bisher nicht auf dem Schirm hatten“, so der Sprecher zunächst. Er kündigte eine gemeinsame Kontrollaktion mit der Polizei an. Nachdem sich das Ordnungsamt der Stadt Ennepetal aber am Dienstag im Laufe des Vormittags selbst ein Bild von der Lage gemacht habe, habe sich die Situation weniger dramatisch dargestellt.

„Wir haben da in der Hinsicht nichts festgestellt“, fasst Adrian zusammen. „Möglicherweise passiert das zu Zeiten, wo es noch dunkel ist.“ Eine größere Kontrollaktion werde es also erst einmal nicht geben.

Belebung der Innenstadt erhofft

Adrian mahnt dennoch: „Die Leute müssen damit rechnen, dass wir kontrollieren.“ Weitere Poller zu setzen und die Zufahrt zum Marktplatz so ganz zu blockieren, sei lediglich die letzte Möglichkeit. „Das würden wir wegen des Wochenmarkts natürlich gerne vermeiden“, so der Sprecher.

Mit maximal 20 km/h dürfen die Fahrzeuge zwischen Sparkasse und Busbahnhof durch Voerder Straße und Marktstraße fahren. Der Verkehr fließt in Einbahnstraßenregelung von der Einmündung Berninghauser Straße aus über die Voerder Straße, nach rechts in die Marktstraße und dann auf die Südstraße. Von der Öffnung der Fußgängerzone erhofft die Stadtverwaltung sich eine Belebung der Innenstadt.

Diese Pfosten auf der Voerder Straße in Ennepetal hindern Fahrzeuge an der Durchfahrt. Im Hintergrund ist die Einfahrt zum Marktplatz zu sehen. Foto: Max Kölsch / WP

Den Beschluss zur Öffnung fasste der Rat der Stadt bereits im Juli 2018. Es stimmten 24 Ratsmitglieder dafür, 14 dagegen, ein Ratsmitglied enthielt sich. Seitdem arbeiteten Verwaltung und Stadtbetriebe an den Vorbereitungen, unter anderem mit Änderung des Bebauungsplans.

Für erneute Diskussionen sorgte die Tatsache, dass – nach dem Öffnungsbeschluss – die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen auf bis zu 300.000 Euro beziffert wurden. Im Laufe des Jahres soll noch ein taktiles Leitsystem für Blinde und Sehbehinderte in der Fußgängerzone installiert werden.