Schwelm: 1000 Brett und Kartenspiele in der „Brettspielbude“

Rund 1000 Brett- und Kartenspiele bietet André Badke in seiner „Brettspielbude“ am Neumarkt 4 an, wo ihm jetzt Bürgermeister Stephan Langhard, Wirtschaftsförderer Simon Nowack, Sina Koch vom Stadtmarketing und Birgit Wrobbel, 2. Vorsitzende der Werbegemeinschaft, einen Besuch abstatteten.

Schwelm. In der „Brettspielbude“ in Schwelm finden Kunden und Kundinnen alles, was das Spielerherz begehrt. Manche Spiele gibt es auch zum ausleihen.

Wer möchte nicht den ganzen Tag von vielversprechenden Namen wie „Azul“, „Calico“ oder „Blue Lagoon“ umgeben sein? Echte Kenner und Kennerinnen wissen natürlich, dass es dabei nicht um Spielfilme, verheißungsvolle Urlaubsorte oder Cocktailmischungen geht, sondern um Spiele, die strategisches Geschick und Cleverness verlangen, Spaß machen und die Gemeinschaft stärken.

+++ Lesen Sie auch: Corona: 100 Brezeln werben in Schwelm um Verständnis +++

All das steckt in den rund 1000 Brett- und Kartenspielen, die André Badke in seiner „Brettspielbude“ am Neumarkt 4 in Schwelm anbietet. Ob „Neanderthal“, „Elevenses“ oder „Marvel“. Badke bietet den Bürgern an, was das Spieleherz begehrt. In Regalen bis an die Decke konkurrieren hier die verlockendsten Unterhaltungsangebote.

Bestellungen von Spielen und auch die Ausleihe ist möglich

Und sollten die Kunden und Kundinnen nach Spiele-Klassikern fragen, die gerade nicht auf Lager sind, so zaubert der Fachmann sie auf dem Wege der Bestellung her. Auch ausleihen kann man manche Spiele aus dem wirklich angenehm vielseitigen Warenrepertoire.

Begonnen hat André Badke, der aus Remscheid stammt und noch ein berufliches Standbein in Hamburg hat, sein Geschäft als Internetshop. Im Mai letzten Jahres eröffnete er sein Ladenlokal in Schwelm, wo Bürgermeister Stephan Langhard, Wirtschaftsförderer Simon Nowack, Sina Koch vom Stadtmarketing und Birgit Wrobbel, 2. Vorsitzende der Werbegemeinschaft, ihm jetzt einen Besuch abstatteten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm