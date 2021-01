Schwelm: 18-Jähriger beißt Rettungssanitäterin in Finger

Schwelm Schlimmer Vorfall im RTW: Bei der Fahrt ins Krankenhaus beißt ein 18-Jähriger aus Schwelm einer Rettungssanitäterin in den Finger.

Wie die Poliziei mitteilte, kam es am Sonntagmorgen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der John-F-Kennedy-Straße zu einem Streit zwischen einem 41-jährigen Schwelmer und seinem ebenfalls in der Wohnung lebenden 18-jährigen Sohn. Nachdem man gemeinsam Alkohol konsumiert hatte, wurde der 18-Jährige aggressiv und versuchte, den Vater unter anderem mit einem Küchenmesser anzugreifen. Der Vater blieb unverletzt, musste aber seinen Sohn auf dem Boden fixieren, um weitere Angriffe zu verhindern.

Ein Nachbar wurde durch den Lärm auf den Streit aufmerksam und verständigte die Polizei. Nach dem Eintreffen übernahmen die Beamten den am Boden fixierten jungen Mann.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 18-Jährige sich in einem geistig verwirrten Zustand befindet, wurde dieser zur ärztlichen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. In dem hinzugerufenen Rettungswagen biss der Mann einer 22-jährigen Rettungssanitäterin in den Finger und bespuckte die Besatzung während der Fahrt. Der Mann blieb zur weiteren Behandlung im Krankenhaus.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstand und Körperverletzung ermittelt.

