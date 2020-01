Schwelm: 18 Personalspinde im Seniorenheim aufgebrochen

Großer Schrecken im Evangelischen Feierabendhaus in Schwelm. Ein oder mehrere Täter haben dort im Personalumkleideraum im großen Stil Spinde aufgeknackt.

Ereignet hat sich die Tat am Freitag im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr. Die Polizei hat den Vorfall am Tag danach veröffentlicht.

Der Personalumkleideraum befindet sich nicht weit vom Eingangsbereich, das Seniorenwohnheim an der Döinghauser Straße steht für Besucher und Heimbewohner tagsüber offen. Dies haben der oder die Täter offenbar für die Straftat schamlos ausgenutzt. Der oder die Täter sind in den Umkleideraum rein und haben insgesamt 18 Personalspinde aufgebrochen. Um 16 Uhr fiel die Tat dann auf.

Was der oder die Täter erbeuteten, steht in keinem Verhältnis zur Tatschwere. Entwendet wurden einige wenige Kleidungsstücke und eine geringe Menge an Bargeld, wie es in der Mitteilung heißt. Bei der Polizei sprach man von einer minimalen Summe. O-Ton eines Beamten: „Selbst das Schloss war mehr Wert als das Geld, was erbeutet wurde.“ Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Die Heimleitung war für eine Stellungnahme am Sonntag nicht zu erreichen. Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.