Schwelm: 271 i-Dötzchen angemeldet

Eine Punktlandung, zumindest was ihre Mehrzügigkeit anbelangt, haben die Grundschulen in diesem Frühjahr hingelegt. 271 Kinder wurden an den vier über das Stadtgebiet verteilten Standorten neu angemeldet. Demnach werden insgesamt elf Eingangsklassen mit einer Klassenstärke zwischen 22 bis 28 Mädchen und Jungen zum Schuljahr 2020/21 nach den Sommerferien gebildet. Das ist den Unterlagen für die Sitzung des Schulausschusses zu entnehmen, dessen Mitglieder am 28. Januar zusammenkommen.

Zusagen bis 15. Februar

Die Anmeldezahlen im Einzelnen: Grundschule Nordstadt: 55 Kinder in zwei Klassen; Grundschule Engelbertstraße: 78 Kinder in drei Klassen; Grundschule Ländchenweg: 87 Kinder in vier Klassen; Katholische Grundschule St. Marien: 51 Kinder in zwei Klassen. Bis zum 15. Februar wird den Erziehungsberechtigten die Entscheidung der jeweiligen Schule mitgeteilt. „Es kann daher noch zu Verschiebungen innerhalb der Grundschulen kommen“, so Beigeordnete Ralf Schweinsberg in der Vorlage. Der Rat der Stadt hatte im November 2016 den Schulentwicklungsplan beschlossen. Der sieht eine Deckelung der Eingangsklassen auf 25 Schüler vor.

Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es keine Grundschulbezirke mehr. Bis zu diesem Zeitpunkt entschied in der Regel der Wohnsitz der Eltern darüber, in welcher Grundschule der Nachwuchs eingeschult wird. Jetzt können Mütter und Väter die Schule ihres Vertrauens aus dem Angebot ihrer Stadt selbst bestimmen, in die ihr Nachwuchs gehen soll. Den Konkurrenzkampf zwischen den Schulen empfinden viele Lehrer seitdem zunehmend als Druck. Eltern versuchten Einfluss auf Lehrkräfte auszuüben und nutzten dabei die Möglichkeit der freien Schulwahl als Druckmittel, so die Erfahrung der Grundschullehrer, die schlimmstenfalls eine Bildung von Brennpunktschulen befürchten. Mit großer Mehrheit hatte sich die Personalversammlung der Grundschullehrer daher bereits 2019 für die Wiedereinführung der Schulbezirksgrenzen ausgesprochen.

Das Thema steht ebenfalls auf der Tagesordnung des Schulausschusses. Die Position der Verwaltung ist eindeutig. Sie lehnt die Wiedereinführung der Schulbezirke ab. Am 28. Januar soll nun den Leitungen der Grundschulen Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem Thema gegeben werden.