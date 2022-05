Schwelm: 6063 Anträge auf Briefwahl eingegangen

Auch bei den diesjährigen Wahlen nutzen viele Schwelmer und Schwelmerinnen die Option, per Post zu wählen. (Symbolbild)

Schwelm. Landtagswahlen: Über 6000 Schwelmer geben ihre Stimme per Brief ab. Die Stadt bittet um das freiwillige Tragen einer Maske in den Wahllokalen.

Für die Landtagswahl am kommenden Sonntag haben in Schwelm bis zum Mittag des 11. Mai bereits 6063 Bürger/innen ihre Unterlagen für die Briefwahl beantragt. Wahlberechtigt sind in der Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises 20.712 Personen, davon 10.896 Frauen.

+++Schwelm: Gefeuerter Sparkassen-Chef reicht Klage ein+++

Wahlamt arbeitet auf Hochtouren

Aus dem Wahlamt der Stadt, das seit Wochen auf Hochtouren arbeitet, gibt die Leiterin Sybille Liebscher noch wichtige Informationen an die Öffentlichkeit: Am Freitag, 13. Mai, kann bis 18 Uhr im Schwelmer Briefwahlbüro im Rathaus in der Hauptstraße 14, Erdgeschoss, gewählt werden.

Am Samstag, 14. Mai, werden bis 13 Uhr nur Wahlscheine bei nachgewiesenem Nichterhalt ausgestellt. Am Wahlsonntag werden nur im akuten nachgewiesenen Krankheitsfall Wahlscheine bis 15 Uhr ausgestellt.

Noch bis Sonntag, 15. Mai, um 18 Uhr können die ausgefüllten Briefwahlunterlagen in die hauseigenen Briefkästen der Stadtverwaltung am Rathaus, Hauptstraße 14, und am Verwaltungsgebäude in der Moltkestraße 24 eingeworfen werden.

Maske empfohlen

Im Zuge der gegenseitigen Rücksichtnahme und zum Schutz der ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und -helfer in den Wahllokalen werden die Wählerinnen und Wähler gebeten, auch im Wahlraum eine zumindest medizinische Maske zu tragen.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Die Wahlergebnisse werden am Abend des Wahlsonntags umgehend ins Internet eingestellt und können unter www.schwelm.de und dem Link „Wahlergebnisse“ abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm