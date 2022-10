Schwelm: 80 Jahre nach Holocaust – besonderer Besuch

Schwelm. Das Schicksal der Schwelmerin Erna ist eines der bewegendsten unter denen der jüdischen Schwelmer. Nun ist ihre Nichte zu Besuch in Schwelm.

Kathy Cohen aus London mochte ihre Schwelmer Tante Erna sehr gerne. Das führte sie jetzt zu einem Besuch nach Schwelm, auf Einladung von Marc Albano-Müller. Der Heimatforscher mit besonderem Interesse an der jüdischen Stadtgeschichte hatte vor Jahren bereits zur Biographie dieser Schwelmerin namens Erna Marcus aus der Bahnhofstraße geforscht und war dabei in Kontakt gekommen mit der Nichte in London.

Ernas Schicksal ist eines der bewegendsten unter denen der jüdischen Schwelmer. Es verbindet sich mit dem Haus Bahnhofstraße 37, Ecke Blücherstraße, das einst Ernas Großvater Meyer Marcus baute. In diesem Haus wurden im Holocaust und der Zeit des Krieges die letzten Juden Schwelms zwangsweise einquartiert, man sprach von einem sogenannten Judenhaus. Zuletzt lebten in der kleinen Dachwohnung noch Erna, ihr Mann Arthur Cohn, Vorbeter Immanuel Ehrlich und eine Witwe Wassertrüdinger.

In dieser Zeit kreuzte sich Ernas Weg mit dem einer weiteren jungen Schwelmerin, auch sie etwa 30-jährig. Martha Kronenberg war Bäckerstochter aus der Potthoffstraße. Sie bewies heroischen Mut, indem sie den verfolgten Schwelmer Juden heimlich Hilfe leistete und ihnen im Judenhaus Brot und Beistand brachte. Dorthin schlich sich Martha nachts und bei Fliegeralarm, wenn die übrigen Schwelmer in die Keller geflüchtet waren. Die gefahrvollen Umstände schweißten Martha und Erna zusammen zu Freundinnen fürs Leben.

Stolperstein verlegen

Von der Tante lebenslang beeindruckt, zog es Frau Cohen jetzt nach Schwelm, um dem frühen Leben der Vorfahrin nachzuspüren. Erna war 2000 in New York gestorben. Besonders deren Erlebnisse im Holocaust beschäftigten Frau Cohen, und sie ließ es sich hier nicht nehmen, einmal den Fußweg von der einstigen Bäckerei Kronenberg in Potthoffstraße 10 zum Haus Marcus in der Bahnhofstraße nachzugehen, im Gedenken an Marthas nächtliche Streifzüge.

Vor allem wünschte Frau Cohen auch, die bis heute in Schwelm lebende Nichte Marthas kennenzulernen, Agnes Kronenberg. Sie war mit ihrer Tante in der Potthoffstraße zeitlebens eng verbunden gewesen. Von Albano-Müller arrangiert, trafen beide Nichten zusammen. Die Verbindung war auf der Stelle herzlich, wie Frau Kronenberg bemerkte: „Es war, als hätten wir uns schon immer gekannt!“ Gemeinsam besuchte man das Haus in der Bahnhofstraße. Frau Cohen regte an, dass hier ein Stolperstein für die Tante gelegt wird. Er würde einer Mitbürgerin gedenken, die man einst dem Tod auslieferte, um sie dann, nach ihrem unverhofften Überleben, noch über 50 Jahre lang zu vergessen und zu verdrängen.

