Schwelm: AGU seit vier Jahrzehnten im Einsatz für die Natur

Schwelm. AGU Schwelm holt Jubiläumsfeier nach und blickt zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie war das im eigentlichen „Feier-Jahr“ (2021) nicht möglich.

Eigentlich war es ja schon letztes Jahr soweit: Die AGU wurde stolze 40 Jahre alt! Das Fest konnte in 2021 pandemiebedingt jedoch nur draußen stattfinden und wurde daher mit dem Streuobstwiesenfest zusammengelegt. Ein gelungenes Fest bei schönem Wetter mit Musik, Apfelkuchen und vielen Besuchern, die sich über die Aktionen der AGU informieren konnten. Tim Stark, Vorsitzender der AGU: „Leider war es im Jubiläumsjahr 2021 nicht möglich, den gemeinsamen Rückblick gebührend zu feiern und die Menschen zu ehren, die tatsächlich von Anfang an bis heute dabei waren.“. Das wurde nun am vergangenen Wochenende nachgeholt.

Alte und junge Mitglieder saßen in gemeinsamer Runde zusammen und feierten die Geschichte und die Aktualität der AGU-Schwelm Foto: Privat

+++ Lesen Sie auch: Brand im Schwelm-Center – Die Folgen +++

Alte und junge Mitglieder saßen in gemeinsamer Runde zusammen und feierten die Geschichte und die Aktualität der AGU-Schwelm. Es war ein unterhaltsamer Abend mit einigen ehemaligen und aktuellen Aktiven und viele Sätze begannen mit „Weißt du noch, ...?“

Der Vorstand der AGU Schwelm: von links nach rechts: Peter Stark, Ilona Wiese, Bernd Wilmes, Tim Stark, Beate Nierhoff, nicht im Bild: Detlev Adler. Foto: Privat

Bernd Wilmes, 2. Vorsitzender hob die aktuellen Aktivitäten und Beteiligungen der AGU Schwelm hervor. „Für so ein kleines Team bewegen wir eine Menge für den Schwelmer Naturschutz.“ war sein Fazit für die letzten 2 Jahre unter Corona-Bedingungen und nannte die Projekte Bürgerbäume, Blühwiesen, „Schwelm blüht auf“, den Leitfaden Zukunft Stadtbaum und vieles mehr. Besonders erfreut zeigte sich der Ehrenvorsitzende Michael Treimer, als er der Versammlung stolz verkünden konnte, dass das Gebiet „Am Tannenbaum“ seit Januar 2022 ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet ist. „Ein Erfolg, der nur durch jahrzehntelange Arbeit der AGU Schwelm möglich wurde“ sagte Michael Treimer und dankte den vielen Helferinnen und Helfern der letzten Jahre.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Übrigens: Alle, die sich die AGU Schwelm ohne Michael Treimer nicht vorstellen können, seien beruhigt. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und ist natürlich weiterhin ein wichtiger Aktivposten in der täglichen Naturschutzarbeit in Schwelm.Nach wie vor gibt es viel zu tun und wir freuen uns über neue engagierte Mithelfer*innen! Wir treffen uns immer am 3. Samstag im Monat „Am Tannenbaum“. Weitere Infos über www.agu-schwelm.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm