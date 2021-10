Schwelm: Amnesty International kämpft für junge Künstlerin

Schwelm. Die Amnesty International-Gruppe aus Schwelm kämpft für die Menschenrechte einer jungen Künstlerin. Sie ist Ziel einer homofeindlichen Kampagne.

Die Mitglieder der Amnesty Gruppe freuen sich, dass endlich wieder Informationsstände und Aktionen mit Menschen möglich sind. „Infostände auf dem Bürgerplatz sind für uns wichtig, weil dort viele kleine und große Gespräche mit interessierten Menschen möglich sind. Besonders schön ist es, wenn sich daraus aktive Mitglieder oder Förderer ergeben.“ erklärt Linda Siebeneicker, Gruppensprecherin.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Aktuell setzt sich die Gruppe für Yulia Tsvetkova in Russland ein. Die junge Künsterlin wohnt in Komsomolsk-on-Amur im äußersten Osten Russlands am Pazifischen Ozean. Mit ihren Zeichnungen nackter weiblicher Körper setzt sie sich für ein natürliches Frauenbild ein (Körperhaare und Falten sind normal) und kämpft gegen ein sexistisches Frauenidealbild. Sie hatte unter anderem Bilder nackter Frauenkörper und abstrakte Vulva-Zeichnungen in den sozialen Medien veröffentlicht, um Frauen zu stärken und sich für ihre Selbstbestimmung einzusetzen.

Lesen Sie auch: Schwelm: Politik ringt um Namen fürs neue Kulturhaus

Deshalb ist Yulia Tsvetkova seit 2019 Ziel einer offen homofeindlichen Kampagne. Vier Monate stand sie bereits unter Hausarrest. Für die Zeichnung gleichgeschlechtlicher Paare wurde sie zweimal zu horrenden Geldstrafen verurteilt. Zudem werden sie und ihrer Mutter seit der Eröffnung des Strafverfahrens von homofeindlichen Personen belästigt und bedroht.

Die Amnesty Gruppe Schwelm wird jetzt für Yulia ein Solidaritätsalbum gestalten und Ihr zusenden, um ihre Arbeit auf diese Weise wertzuschätzen und sie zu unterstützen. Die Gruppe würde sich freuen, wenn dabei möglichst viele Menschen mitmachen und künstlerisch eine Seite gestalten. Wer Interesse hat kann sich melden bei: giesengevelsberg@web.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm