Schwelm: Anhänger löst sich und kracht in Gegenverkehr

Schwelm. Ein Mann aus Hemer verliert in Schwelm seinen Anhänger von seinem Mercedes und verursacht einen Unfall.

Ein 24-Jähriger aus Hemer befuhr am Freitag gegen 16.35 Uhr mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann – bestehend aus einem Mercedes mit Stema-Anhänger – die Hattinger Straße in Schwelm von der Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung Gevelsberger Straße. In Höhe der Hausnummer 74 löste sich der Anhänger von dem Pkw und rollte auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß der Anhänger mit dem Peugeot einer 52-jährigen aus Radevormwald zusammen.

Diese verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und drehte sich während der Fahrt um 180 Grad Richtung Fahrbahnmitte und kam auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen. Hierbei verletzte sich die 52-jährige Frau leicht. Die Fahrbahn war für den Zeitraum der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt.

