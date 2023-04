Schwelm: Anmeldung für Sommerferien-Programm startet

Das Jugendzentrum an der Märkischen Straße in Schwelm.

Schwelm. Sechs Wochen lang bietet das Jugendzentrum Schwelm verschiedene Angebote für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Alle Infos hier.

Dieses Jahr steht der sechswöchige Sommerferienspaß 2023 des Jugendzentrums in den ersten drei Wochen im Zeichen des „Abenteuers“; in den Wochen vier bis sechs dreht sich dann alles um „Sport & Spiel“. Der Ferienspaß wendet sich an Kinder von 6 bis 14 Jahren und startet am Montag, dem 26. Juni.

Wie in den Vorjahren werden wieder sogenannte Wochenpakete zum Preis von 50 Euro angeboten. Der Ferienspaßtag beginnt um 8 Uhr und endet immer um 16.30 Uhr. Im Komplettpreis für eine Woche ist das Mittagessen inbegriffen. Bei Tagesausflügen gibt es als Ersatz ein Lunchpaket.

Zu den Angeboten im Jugendzentrum gehören Spiele, Sport und kreative Bastelaktionen. Für jede Woche ist ein Highlight geplant, meist in Form einer Tagesfahrt. In der ersten Woche führt ein solcher Tagesausflug zur Dechenhöhle nach Iserlohn, wo eine kleine Führung durch die Höhle und eine Schatzsuche vorgesehen sind.

In der zweiten Woche brechen die Kinder auf zur Zeche Knirps nach Bochum, wo sie ein sogenanntes Kinderbergwerk erkunden und - wie echte Bergleute – etwa Kies fördern.

In der dritten Woche steht der Besuch der Phänomania in Essen auf dem Programm. Hier befassen sich die Mädchen und Jungen an Spielstationen mit spannenden Naturphänomenen; anschließend lockt der angrenzende Spielplatz. Ebenfalls in der dritten Woche bietet die Schachgemeinschaft Ennepe Ruhr Sued ein Schachangebot für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ferienspaßes an.

Jörg Sent vom Jugendzentrums-Team: „Der Westfalenpark in Dortmund ist das Ziel des Tagesausflugs in Woche vier. Dort besuchen wir das Kindermuseum ,Mondo Mio‘ und auch ein Spielplatzbesuch ist fest eingeplant“.

In der fünften Woche besucht der mobile „Hasen Harry“ das Jugendzentrum Schwelm. Im Gefolge hat er zahlreiche Tiere, die es lieben, gestreichelt zu werden. Mit dabei sind Hund „Keks“, einige Wachteln, Kaninchen und zahlreiche Meerschweinchen.

Schlussendlich geht es in der sechsten Ferienwoche nach Köln. Dort erwartet die jungen Gäste aus Schwelm nach einem kleinen Spaziergang am Rhein der Besuch des Sportmuseums mit der Führung „Fertig los“.

Achtung: Der Anmeldetermin für den Sommerferienspaß 2023 ist dieses Jahr etwas früher als in den Vorjahren. Ab Sonntag, 30. April, können die Anmeldekarten in den Briefkasten des Jugendzentrums, Märkische Straße 16, eingeworfen werden.

Für Fragen zum Ferienspaß oder zur Anmeldung steht das Jugendzentrum-Team persönlich oder telefonisch unter der Nummer 81122 gerne zur Verfügung.

