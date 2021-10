Schwelm: Auffahrunfall mit vier Pkw auf der Talstraße

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. In Schwelm sind mehrere Autos aufeinander gefahren.

Schwelm. Auf der Talstraße in Schwelm, im Bereich der Zufahrt zur Autobahn A 1, sind mehrere Fahrzeuge aufeinander gefahren.

Glimpflich ist ein Auffahrunfall mit beteiligten Fahrzeugen am Freitagmorgen in Schwelm ausgegangen.

Die Feuerwehr war zur Talstraße in Höhe der Zufahrt zur Autobahn A1 alarmiert worden. Da anfangs unklar gewesen sei, ob und wie viele Personen verletzt wurden und ob möglicherweise Personen eingeklemmt waren, entsandte die Leitstelle den Rüstzug der Feuerwehr und mehrere Einsatzmittel des Rettungsdienstes.

Vor Ort konnte dann aber schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um einen Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, bei dem letztendlich niemand verletzt worden war. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab, stellte den Brandschutz sicher und streute ausgetretene Betriebsstoffe ab. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 18 Einsatzkräften und insgesamt sieben Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt wurden ehrenamtliche Einsatzkräfte der so genannten Tagesmelderschleife, die hauptamtliche Wachabteilung und der Einsatzführungsdienst.

