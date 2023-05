Schwelm: Aufs Handy geschaut – Pkw-Unfall mit Verletzter

Schwelm. Pkw-Unfall auf der Berliner Straße. Die Verursacherin hat laut Polizei aufs Handy geschaut, als sie mit ihrem Auto in ein Fahrzeug fuhr.

Ein Blick während der Fahrt aufs Mobiltelefon hat offenbar einen Unfall in Schwelm ausgelöst.

Was war geschehen? Am vergangenen Dienstag befand sich ein 56-jähriger Ennepetaler mit seinem Ford wartend im Rückstau einer rot zeigenden Ampel auf der Berliner Straße in Höhe einer dort ansässigen Tankstelle. Eine mit ihrem Fiat dahinter befindliche 49-jährige Frau aus Dortmund schaute – laut Polizeibericht – während des stockenden Verkehrs auf ihr Mobiltelefon und fuhr auf dem Ford auf.

Die Beifahrerin des Mannes aus Ennepetal wurde beim Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

