Schwelm: Ausstellung thematisiert Flucht und Vertreibung

Schwelm. In Schwelm startet die lange geplante Ausstellung „Flucht und Vertreibung“. Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass das Thema aktueller denn je ist.

Als der Integrationsrat der Stadt Schwelm zum Internationalen Frauentag eine Ausstellung über Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten, plante, hätte sich niemand vorstellen können, dass dieses existenzielle Thema durch die russische Invasion in der Ukraine und die dadurch ausgelösten Flüchtlingsströme auf grausame Weise unsere Gegenwart bestimmen würde. Doch auch ohne diesen Einbruch kriegerischer Realität belegt die Ausstellung „Flucht und Vertreibung gestern und heute (1945-2015)“, die am Samstag, dem 12. März, um 11 Uhr im Veranstaltungsraum der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, Hauptstraße 63, eröffnet wird, dass der Verlust der Heimat für betroffene Menschen immer einen tiefen Einschnitt bedeutet.

Werben für die Ausstellung "Flucht und Vertreibung gestern und heute", die am kommenden Samstag, dem 12. März, um 11 Uhr in der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel eröffnet wird: Bürgermeister Stephan Langhard, die Integrationsratsvorsitzende Kayi Schlücker und Schwelms Gleichstellungsbeauftragte Anke Steger. Foto: Stadt Schwelm

Der Schwelmer Integrationsrat und die Stadtverwaltung Schwelm zeigen in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Schwelm, Anke Steger, und dem Stadtmarketing Schwelm am Beispiel von Frauen, wie Flucht sich auf das eigene Leben auswirkt und wie Integration in einem neuen Lebensumfeld gelebt werden kann.Kayi Schlücker, die Vorsitzende des Integrationsrates: „Neun Frauen aus der Region stellen sich Ihnen auf Roll-Ups mit ihren persönlichen Geschichten von Flucht und Vertreibung vor. Es sind Frauen mit Migrationsgeschichten, die Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und nackte Angst erleben mussten. Sie mussten ihre Heimat, ihre Familien, Freund/innen, ihren gesamten Besitz, ihren Arbeitsplatz zurücklassen, und ebenso ihre Kulturen. Mit ihren individuellen weiteren Lebensverläufen machen sie aber auch Mut. Es sind wortwörtlich Überlebende, für die das Leben im Ennepe-Ruhr-Kreis Schutz und Neuanfang bedeutete“.Die Ausstellung wird durch Bürgermeister Stephan Langhard eröffnet. Christoph Terkuhlen, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel, spricht ein Grußwort. Kayi Schlücker wird in das Ausstellungsthema einführen, und Anke Steger wird geschlechtsspezifische Aspekte im Kontext von Flucht und Vertreibung beleuchten. Der anschließende Rundgang bietet Gelegenheit zu vertieften Gesprächen.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter K.Schluecker-Integration@web.de, Tel. 0176630 49338, oder Gleichstellungsbeauftragte@schwelm.de, Tel. 02336/801-466. Es gilt die 3-G-Regelung. Bitte informieren Sie sich vorab über mögliche pandemiebedingte Programmänderungen.

Die Ausstellung – eine Leihgabe der Gleichstellungsstelle der Stadt Ennepetal - ist vom 14. März an bis zum 9. April 2022 in der Kundenhalle der Sparkasse zu sehen.

