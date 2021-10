Schwelm: Automatenknacker flüchten mit Bargeld

Ein Einbrecher blickt durch eine eingeschlagene Fensterscheibe (gestellte Szene). In Schwelm sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingebrochen und haben dort mehrere Automaten aufgebrochen und ausgeplündert.

Schwelm. Unbekannte sind in Schwelm in ein Firmengebäude eingebrochen und haben dort Automaten aufgebrochen und das Geld darin gestohlen.

In der Tatzeit zwischen Sonntag, 11.15 Uhr, und Montag, 5.40, verschafften sich bisher unbekannte Täter durch ein Rolltor Zutritt zu einer in der Nordstraße ansässigen Firma.

Von dort aus wurden mehrere Türen in den Firmenräumen aufgehebelt und diese anschließend durchsucht.

Schließlich brachen die Täter die Türen zweier Getränkeautomaten auf und entwendeten das darin befindlich Bargeld in bisher unbekannter Höhe, bevor sie sich vom Tatort in unbekannte Richtung entfernten.

