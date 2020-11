Schwelm: Bahn RE 4 hält wegen Bauarbeiten bis März nicht

Schwelm. Der Halt der Bahnlinie RE 4 am Bahnhof in Schwelm entfällt für einige Monate. Auch andere Züge könnten betroffen sein.

Wegen Arbeiten am Bahnsteig entfällt der Halt der Linie RE 4 zwischen Dortmund und Wuppertal-Oberarmen am Bahnhof Schwelm vom 20. November bis 14. März 2021. Grund für die Arbeiten sei der Ausbau der Barrierefreiheit am Gleis 3/4, teilte die Deutsch Bahn (DB) am Freitag mit.

Der Bahnsteig werde auf einer Länge von rund 290 Metern erneuert und soll zukünftig über einen neuen Aufzug erreichbar sein, so die DB weiter. Dazu werde das Blindenleitsystem am Bahnsteig erneuert, heißt es. Die Arbeiten erfolgen ganztägig, sodass eine Sperrung des Bahnsteig erforderlich sei, so die Deutsche Bahn. Die Modernisierung soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Neuer Betreiber auf der Strecke

In dem angegebenen Zeitraum pendeln Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Schwelm und Ennepetal. Zwischen Schwelm und Wuppertal-Oberbarmen stehen die Züge der S-Bahn-Linien S 8 und S 9 zur Verfügung.

Es sei zu beachten, teilte die DB mit, dass auch Züge anderer Eisenbahnverkehrsunternehmen betroffen sein könnten. Informationen dazu seien bei den Betreibern Keolis und National Express erhältlich. Mit dem geplanten Fahrplanwechsel am 13. Dezember wird Linie RE 4 zukünftig von National Express betrieben.

Mehr Informationen über den Bahnbetreiber gibt es auf der Internetseite unter www.nationalexpress.de. Das britische Unternehmen betreibt neben der Linie RE 4 noch andere Strecken in Deutschland mit einem geografischen Schwerpunkt des Schienenverkehrs im Bereich Rhein und Ruhr.

Baulärm nicht vermeidbar

Bei den Arbeiten am Bahnhof Schwelm könne Baulärm nicht vermieden werden, teilte die Deutsche Bahn mit. In einer Mitteilung heißt es dazu: „Wir versuchen, den Baulärm auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und bitten die Anwohner um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten.“

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Dort kann auch ein Newsletter für einzelne Linien der DB abonniert werden.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.

Weitere Informationen gibt es bei der Kundenhotline von DB Regio NRW unter 0180/6464006 (20 ct/Anruf a. d. Festnetz, Mobil max. 60 ct/Anruf) und dem kostenfreien BahnBau-Telefon unter 0800/5996655.