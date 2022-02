Schwelm: Baum fällt auf JZ und Hort – Hort bleibt zu

Schwelm. Während eines kurzen Starkregens ist es zu Schäden an Jugendzentrum und Hort in Schwelm gekommen. Der Hort bleibt geschlossen.

Nach Informationen dieser Redaktion ist am Donnerstagnachmittag ein Baum auf das Jugendzentrum der Stadt Schwelm in der Märkische Straße 16 und auch auf angrenzende Gebäude gefallen. Das hat die Schwelmer Stadtverwaltung im Zuge der Ratssitzung am Donnerstagabend mitgeteilt. Demnach gibt es einen Dachschaden, der voraussichtlich am Freitag von einem Dachdecker bearbeitet werden muss.

Lesen Sie auch: Gevelsberger versuchte, Partner seiner Ex zu töten – das ist das Urteil

Die Feuerwehr Schwelm bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Einsatz. Betroffen ist auch der Kinderhort. Die Feuerwehr sprach von einem großen Ast, der während eines kurzen Starkregens am Nachmittag hinabgestürzt war. Die Einsatzkräfte seien gegen 16.45 Uhr informiert worden. Auch die Leitung des Horts sei verständigt worden.

Wie die Verwaltung der Stadt Schwelm mitteilte, müsse der Hort zunächst geschlossen gehalten werden.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem aktuellen Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm