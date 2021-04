Schwelm: Beifahrer nach Pkw-Zusammenstoß verletzt

Schwelm. Bei einem Pkw-Zusammenstoß auf einer Kreuzung in Schwelm wurde ein Beifahrer verletzt.

Am Freitag gegen 15.45 Uhr wollte ein 51-jähriger Gevelsberger VW-Fahrer von der Gevelsberger Straße nach links in die Hattinger Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich übersah er den Suzuki einer 50-jährigen Ennepetalerin, die von der Gevelsberger Straße kommend den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Rosendahler Straße querte.

Beim Zusammenstoß wurde der Suzuki-Beifahrer, leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.