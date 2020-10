Schwelm bekommt Beet von Bürgern für Bürger

Während die einen ausschwärmten, um in der Gegend, die ihnen selbst am Herzen lag, die Stadt zu säubern, kümmerten sich andere aktiv um die Verschönerung des Nachbarschaftsbeets. Die Pfadfindergruppe von der K3-Kirche säuberte das Beet und begann mit der Pflanzaktion. Das Netzwerk wurde dieses Jahr mit AVU-Krone (3. Platz, Preisgeld 1 500 €) für das Nachbarschaftsbeet ausgezeichnet. Daher konnte man in einen prall gefüllten Anhänger mit insektenfreundlichen Stauden investieren. Ursprünglich sei eine Versteigerung der Pflanzen vorgesehen gewesen, aber da die technische Anlage ausgefallen war, fand die Moderation von Don Enzo in der direkten Ansprache statt.

Passanten suchten sich eine Pflanze aus, mit der sie sich im Beet verewigten wollten und spendeten ins Sparschwein. Die engagierte Gärtnerin Elisabeth Strobach (67), die jedes Jahr bei der offenen Gartenpforte mitmacht, stand im Gartenoutfit mit Rat und Tat zur Seite. Strobach bedauerte: „Ich bin nicht mehr oft auf Facebook, da habe ich jetzt leider erst ein bisschen kurzfristig von dieser Aktion erfahren und konnte so nur zwei große Kübel Pflanzen mitbringen.“ Die bescheidene Gärtnerin entschuldigte ihre Pflanzen: „Im Vergleich zur professionellen Verkaufsware sehen meine aktuell noch recht mickrig aus. Sie werden aber im Frühjahr voll mit dabei sein. Sie kennen Schwelm.“

Aus dem Aktivistenkreise hieß es aber sofort: „Für dieses Beet gibt es keine Vorschriften. Es ist ein Beet für Bürger von Bürgern.“ Und weiter: „Hier kann jeder jederzeit seine Pflanzen einbringen und für Ordnung sorgen.“ Bisher sei die 1. Vorsitzende des Netzwerks Lilia Weirich jeden Freitag am Markttag zur Stelle gewesen und hätte die frisch gekauften Blumenspenden eingepflanzt.

Aber dies solle nicht zur Gewohnheiten werden, denn „wir sind Aktivisten und keine Gärtner. Wir möchten weitere Projekte initiieren.“ Zumal nach Aussage von Aktivistin Dorothea Nölle noch das „Drama mit dem Gießen“ zu klären sei. Mit dem Pflanzen allein sei es nicht getan. Aktuell gehe man mit Gießkannen zum Brunnen ins Nostalgieviertel.

Der Triathlet Bernd Gorschlüter schnappte sich gleich zwei Kannen und „schwemmte“ nach Tipp von Elisabeth Strobach die frische Pflanzung ein. Niemand traute sich zu zählen, wie oft er die Entfernung schwer bepackt auf sich nahm. Weirich und Nölle wünschen sich für die Zukunft, dass man den Wasserhahn auf dem Marktplatz mit einem Schlauch mitbenutzen dürfe und sich womöglich auch Gießpatenschaften der Anlieger bilden würden. Es müsse nicht immer einer alleine alles stemmen.